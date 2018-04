Feriadão: RESORT RECANTO CATARATAS PREVÊ 100% DE OCUPAÇÃO PARA FERIADO DO DIA DO TRABALHO

Próximo feriado prolongado a programação do hotel resort iguaçuense prevê muitas atividades que, além de oferecer descanso e entretenimento para os hóspedes.



O Recanto Cataratas, empreendimento localizado em Foz do Iguaçu, anunciou a sua programação para o feriado prolongado do Dia do Trabalho, de 28 de abril a 1º de maio. O objetivo é alcançar os mesmos resultados dos últimos feriados prolongados, quando o resort vendeu todos os apartamentos.

De acordo com Edilson Andrade, diretor comercial do complexo, o indicativo é evidenciado pelo desempenho das reservas nos canais de distribuição.

“Nossos hóspedes são aqueles que, além de aproveitar os incríveis atrativos que Foz do Iguaçu oferece, em especial as cataratas do Iguaçu, querem também desfrutar dos momentos livres para o descanso e lazer em um local cuja infraestrutura atende todos os gostos e idades, como é o caso do nosso resort”, explica o diretor.

Londres e Nova York sem sair do resort

Para o próximo feriado prolongado a programação do hotel prevê muitas atividades que, além de oferecer descanso e entretenimento para os pais, ocupará as crianças e adolescentes com brincadeiras, jogos e atividades lúdicas monitoradas no kids club e na Casa da Árvore.Já na praça de entretenimento do resort, o Postcard Boulevard, os hóspedes também poderão curtir partidas de boliche, o som do rock n´roll num autêntico pub londrino ou dançar em um night club no estilo hype de Nova Iorque.

“O local é uma espécie de ponto de encontro onde ficam várias opções temáticas para curtir um happy hour ou simplesmente se divertir à noite com os amigos, um diferencial que agrada muito aos hóspedes”, conclui Andrade.

