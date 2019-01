FÉLIX TSHISEKEDI É DECLARADO VENCEDOR DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL NA PRESIDENCIAL DEMOCRÁTICA DO CONGO

Resultado ainda pode ser questionado na justiça. Chegada de Tshisekedi à presidência representará a primeira transição política pacífica no maior país da África Subsaariana desde sua independência, em 1960

O candidato da oposição Félix Tshisekedi venceu as eleições presidenciais na República Democrática do Congo, anunciou nesta quinta-feira (10) a Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI). O resultado ainda pode ser questionado na Corte Constitucional.

“Tendo obtido 7.051.013 votos expressados validamente, ou 38,57%, é proclamado provisoriamente presidente eleito da República Democrática do Congo Tshisekedi Tshilombo Félix”, declarou o presidente da CENI, Corneille Nangaa.

Félix Tshisekedi vai suceder o presidente Joseph Kabila, que está no poder desde que seu pai foi assassinado em janeiro de 2001. A chegada de Tshisekedi à presidência representará a primeira transição política pacífica no maior país da África Subsaariana desde sua independência, em 1960.

‘Golpe eleitoral’

O resultado da eleição já foi questionado pelo segundo colocado, candidato também de oposição, Martin Fayulu, que teve 34,8% dos votos. Em entrevista à RFI, Fayulu qualificou sua suposta derrota de “golpe eleitoral”.

Apesar de o vencedor ser filho de um opositor histórico, existe a suspeita que ele tenha fechado, por baixo do pano, uma aliança com o clã de Kabila.

Em seu discurso da vitória, Tshisekedi prestou homenagem a Kabila, referindo-se a ele como um importante parceiro político, de acordo com a RFI. Ele também declarou que não será o presidente de uma organização política, nem de uma tribo, mas o presidente de todos os congoleses.

A França pediu esclarecimentos sobre os resultados. O chanceler francês, Jean-Yves Le Drian, afirmou que os dados não estão de acordo com o que apurou a Conferência Episcopal do Congo, que acompanhou a votação com 40 mil observadores, e vinha apontando vitória de Martin Fayulu em suas projeções.

Em tom cauteloso, a Bélgica disse que os resultados requerem uma avaliação detalhada do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) nos próximos dias.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu calma a todas as partes e que evitem a violência.

Joseph Kabila

O pleito foi adiado três vezes desde que o líder autoritário Joseph Kabila se apegou ao poder no fim de 2016, quando deveria ter deixado o cargo.

Kabila não se apresentou para estas eleições, nas quais concorreram 21 candidatos, entre eles o sucessor escolhido pelo presidente, o ex-ministro do Interior Emmanuel Ramazani Shaday.

Os Estados Unidos haviam ameaçado com possíveis sanções contra qualquer tentativa de subverter “o processo democrático”.

A República Democrática do Congo é rica em minerais, como diamante, coltan, cobre, ouro e também tem grande potencial agrícola, mas a população congolesa vive em uma situação de grande pobreza.

(Com G1)