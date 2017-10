FEIRINHA DA JK TEM EDIÇÃO ESPECIAL PARA O DIA DAS CRIANÇAS

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Feirinha da JK se transformará em uma grande festa nesta quinta-feira (12) a partir das 15h. Organizada pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu e pelos feirantes, o encontro traz uma programação que vai garantir a diversão da criançada: circo, muitas brincadeiras, música e vários brinquedos.

Além de todas as comidas saborosas, do algodão doce e do famoso pastel fresquinho, a atração mais esperada pela garotada é a apresentação do grupo Brincadeiras de Circo, com direito a palhaço, malabarismo e performances muito divertidas com tecidos acrobáticos. No mesmo espaço, brinquedos como pula-pula, escorregador inflável e piscina de bolinhas vão fazer a alegria das crianças.

A edição vai celebrar a infância em um espaço que promove o lúdico ao explorar todas as cores, sabores e cheiros da diversidade cultural da região. Assim como acontece aos domingos, o espaço abrigará aproximadamente 140 barracas, que se dividem entre setor de comida, plantas, variedades e artesanatos.

A terceira pista da JK que também se tornou importante palco das expressões artísticas de Foz do Iguaçu e neste dia da Criança vai contar com a participação dos grupos de carros antigos F.I, VW Air Clube, Felinas da Fronteira e com apresentações musicais do coletivo de artistas de Foz do Iguaçu.

O coordenador da feira, Rafael Dalla Rosa, disse que a expectativa é atrair mais de dez mil pessoas para o encontro. “A feira está se consolidando como um dos espaços de convivência mais estimados pela comunidade de Foz e região, além de atrair turistas e divulgar nossa cultura tão rica e diversa para os visitantes”, comentou.

Esta é a terceira edição especial de feriado da Feirinha da JK. A iniciativa que surgiu da parceria entre a Fundação Cultural e a coordenação dos feirantes tem sido um sucesso de público e reflete o processo de reestruturação e valorização do programa Feira Livre das Nações, que compreende as cinco feirinhas da cidade. Para o Diretor Presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, “as feiras são excelentes espaços para promoção da convivência entre as pessoas, a valorização e fortalecimento da arte local e regional e estímulo à cadeia econômica da cultura, gerando emprego e renda para agricultura familiar, profissionais do artesanato, dentre outros setores”.

Com PMFI