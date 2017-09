FEIRINHA DA JK ABRE NO FERIADO DE INDEPENDÊNCIA COM VÁRIAS ATRAÇÕES

A tradicional feirinha da JK vai abrir no feriado do dia 07 de setembro repleta de novidades e atrações para a comunidade. Um dos pontos de encontro mais queridos da cidade está funcionando das 15h às 22h e oferecerá à comunidade, além do famoso pastel fresquinho, das comidas típicas, produtos da agricultura familiar, móveis rústicos, belezas do artesanato local e regional, várias apresentações artísticas.

Vai ter circo, apresentações musicais do Projeto Quanty Music, capoeira, e exposições de carros antigos (VW Air Clube) e do Moto Clube “Felinas da Fronteira”.

Esta que será a segunda edição extra da Feirinha promete superar o sucesso de público do feriado de Corpus Christi, quando mais de dez mil pessoas transformou em realidade a proposta da Fundação Cultural e dos feirantes em abrir a feira em todos os feriados. A ideia ganhou força, está fazendo a feira crescer e atrair a participação cada vez maior de artistas de e vários tipos de manifestações culturais independentes.

Atualmente, a feira conta com mais de cento e quarenta expositores. Em menos de um ano, o espaço atraiu cerca de cinquenta novos feirantes. A cada dia, os expositores vêm aperfeiçoando e diversificando a oferta de novos produtos e experiências à comunidade. De acordo com o Diretor Presidente da Fundação Cultural, toda essa vitalidade cultural é reflexo do comprometimento entre o Poder Público, feirantes e a sociedade para reestruturar e valorizar as cinco feirinhas que integram o projeto Feira Livre das Nações. “Consideramos as feiras os mais importantes espaços de convivência, trocas culturais, e promovem experiências coletivas fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas”.

Segundo o coordenador da feira, Rafael Dalla Rosa, “a reestruturação conta com implantação de melhorias na infraestrutura das feiras, como instalação de pontos de iluminação nas feiras noturnas e aperfeiçoamento dos sistemas de coleta e destino dos resíduos. Além disso, estamos criando um regulamento próprio para melhor organização das feiras, processo que vai melhorar ainda mais o atendimento ao público”.

Projeto Feira Livre das Nações

A Feirinha da JK compõe o projeto Feira das Nações que acontece em cinco locais: Vila A (nas quarta-feiras); na Praça da Bíblia (aos sábados); Bosque Guarani (às sextas-feiras), Vila Yolanda (sextas-feiras) e na Av. J.K. (aos domingos). A gestão da feira é de responsabilidade da Fundação Cultural compartilhada com a Prefeitura de Foz do Iguaçu.

A intenção da feira é democratizar o acesso à população ao entretenimento, a aquisição de produtos diferenciados e o consumo de alimentos provenientes da agricultura familiar. O enfoque é valorizar o trabalho dos artesãos e dos produtores locais.

A feirinha da JK é o resultado de uma fusão, realizada em 2007, entre o projeto Antiquarium, organizado pela Fundação Cultural, e a Feira Livre do Produtor. A Antiquarium que acontecia em frente à Fundação era voltada para o artesanato local e antiquários.

