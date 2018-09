FEIRA INTERNACIONAL DO LIVRO SERÁ LANÇADA AMANHÃ, SEGUNDA (03)

Evento será anunciado como uma das atrações do I Festival Literário de Foz do Iguaçu

A tradicional Feira Internacional do Livro chega a sua 14ª edição com muitas novidades. Este ano o evento passa a compor, junto com a Semana Literária do Sesc e da Primavera Universitária da Unioeste, as atrações do I Festival Literário de Foz do Iguaçu. O evento acontecerá entre 16 e 28 de setembro e inclui em sua programação autores e artistas locais e nacionais. O anuncio oficial da programação será feito na próxima segunda, 03, no auditório do Sesc de Foz do Iguaçu, as 08:30 horas.

O Festival Literário de Foz do Iguaçu será realizado entre os dias 16 e 28 de setembro. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal, Fundação Cultural, Sesc-PR e Unioeste e conta com o apoio de Itaipu Binacional, PTI, Itamed, Foztrans, Guarda Municipal, toda comunidade acadêmica, editoras e do trade turístico da cidade.

No lançamento, os presentes serão recebidos com uma contação de histórias, uma das atividades mais disputadas por crianças e adultos nas ultimas edições da Feira. A solenidade contará com a participação de representantes do governo, entidades organizadoras, imprensa e está aberto à comunidade.

Iniciativa

Em sua 14ª edição, a Feira Internacional do Livro deve ser o cartão de visitas para o Festival. A proposta da Comissão Organizadora é concentrar os eventos no mesmo período do ano para dar maior visibilidade e melhorar as políticas públicas voltadas à literatura.

Compromisso

De acordo com o presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues “A cultura é um investimento em várias dimensões, ela aquece a economia, valoriza o artista, garante direitos e principalmente é um investimento no ser humano. E essa construção só é possível porque as entidades representativas e públicas estão se somando a essa proposta de desenvolvimento integrado e estratégico a partir da cultura”, destaca.

Além da Fundação Cultural a organização da Feira do Livro também conta com a participação direta das Secretarias Municipal de Governo, de Educação, de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estatégicos.

Desde sua ultima edição a Feira Internacional do Livro foi reestruturada. O evento passou a ser realizado no Complexo Bordin, local mais amplo, aprovado pelo público e expositores e foi palco de uma programação mais diversificada. O evento bateu recorde de visitação, com mais de cem mil visitantes, com destaque para o grande número de turistas durante toda programação. A edição 2017 da Feira Internacional do Livro recebeu da Secretaria de Estado da Cultura o título de destaque, como um dos dez projetos de maior sucesso do Paraná.

Mais informações: culturafoz.pmfi.pr.gov.br

(Com Fundação Cultural)