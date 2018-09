FEIRA INTERNACIONAL DO LIVRO CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES ORGANIZADAS PELA UNILA

Começa, neste domingo (16), em Foz do Iguaçu, a 14ª Feira Internacional do Livro, e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) estará presente com projetos de extensão, apresentações culturais, exposições, palestras, rodas de conversa e lançamento de livro. Nesta edição da Feira, a homenageada é a escritora Carolina de Jesus.

Confira, abaixo, as principais atividades da UNILA:

16 de setembro | domingo

No dia da abertura do evento, a UNILA estará presente com o projetos de extensão “Eternizar-te”. Às 18h, haverá uma atração musical, com as estudantes Alicia Vanessa Reyes Londoño (Colômbia) e María Betania Hernández Jiménez (Venezuela), que cantarão acompanhadas de um cuatro, instrumento típico da América Latina. Já às 19h, o projeto de extensão “Laboratório de Tradução da UNILA”, que vem se dedicando há mais de um ano à tradução da obra da escritora, poetisa e cantora homenageada Carolina Maria de Jesus, promoverá a ação performática autobiográfica “Casa de Páginas”, a ser realizada pela estudante Thaina de Santana Alencar, do curso de Letras – Artes e Mediação Cultural. Também será realizada a mesa “Reflexões em torno à tradução de Quarto de Despejo”.

18 de setembro | terça-feira

Na terça-feira, a programação da UNILA concentra-se no espaço denominado “Ilha Literária Universitária” – espaço compartilhado entre a Editora da UNILA (EDUNILA), EdUnioeste e Editora IFPR. Às 8h30, haverá a palestra “Mudanças climáticas globais. Você é mesmo responsável por isso?”, com Ana Clarissa Stefanello. À tarde, prossegue o projeto de extensão “Exposição Caderno Latino-Americano”, das 14h às 22h. Às 16h, haverá uma oficina de poesia visual, intitulada “Poesia para Todos”, a ser ministrada por Lisbeth Juliana Monroy Ortiz.

Também está prevista, por parte da EDUNILA, uma palestra e slideshow com a artista plástica e estudante de mestrado da UNILA, Daniela Serna, na Ilha Literária Universitária, às 17h30. Na sequência, às 19h30, será realizada, pelo Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA), uma roda de conversa sobre o Observatório de Democracias.

19 de setembro | quarta-feira

Na quarta-feira, estará presente novamente o projeto Eternizar-te, das 15h às 17h, e, na sequência, o projeto Pequenas Ações Salvam Vidas, das 17h às 19h. Às 19h30, na Ilha Literária Universitária, haverá um debate sobre o “Território Continental Guarani e Territorialidade Transfronteiriça”, promovido pelo Observatório da Temática Indígena na América Latina, do IMEA.

Já na Arena Literária, será lançado o livro “Poesia e Diálogos numa Ilha Chamada Brasil”. Escrita por Marcelo Ferraz, a obra será tema de palestra do professor Antonio Guizzo, da UNILA, a partir das 19h.

20 de setembro | quinta-feira

Na quinta-feira, haverá uma série de apresentações culturais. No Palco Arena, o Grupo de Danças Latinas da UNILA “Laban: arte e performance” fará uma apresentação às 19h, e o Coletivo Teatral Cote’coi se apresentará às 19h30. Em seguida, será a vez do Coral TodoCanto, às 20h15. No mesmo dia, Yuri Amaral, autor de “Fanzines – reflexões sobre cultura, memória e internet”, publicação lançada pela EDUNILA, fará um bate-papo sobre o seu livro, no estande da UNILA, a partir das 18h.

No mesmo dia, serão repetidas as atividades do projeto de extensão “Laboratório de Tradução da UNILA” e “Reflexões em torno à tradução de Quarto de Despejo”.

21 de setembro | sexta-feira

A sexta-feira será marcada pelo lançamento do quarto livro publicado pela EDUNILA em 2018: “A trajetória de um libertário: Pietro Gori na América do Sul”. O autor, Hugo Quinta, estará na Arena Literária para contar sobre sua pesquisa, desenvolvida no Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos da UNILA, que originou o livro. A atividade terá início às 19h.

Já na Ilha Literária Universitária, às 19h30, haverá uma roda de conversa promovida pelo IMEA sobre “Pensar uma pedagogia da/para a fronteira – GT de Fronteira: linguagem e alteridade”.

22 de setembro | sábado

No sábado, haverá uma nova intervenção do grupo Eternizar-te, no período da tarde, das 14h às 17h. Em seguida, no estande, será realizada uma mesa-redonda sobre o livro “Interculturalidades: visões multilaterais desde a UNILA”, organizado pela docente Francisca Paula Soares Maia, com Samuel Oliveros Calderón e Simone Beatriz Cordeiro Ribeiro.

(Com UNILA)