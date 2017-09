FEIRA INTERNACIONAL DO LIVRO CONTARÁ COM COZINHA LITERÁRIA

Forno combinado, câmara fria, balcão, panelas e boas receitas. Uma cozinha completa será montada dentro da Feira Internacional do Livro no projeto Cozinha Literária. A iniciativa vai trazer à cidade mais de 20 chefs de cozinha da região e de cidades como São Paulo e Curitiba.

A ação é uma parceria dos organizadores, Fundação Cultural e Secretaria de Educação com a Associação de Profissionais da Cozinha\Brasil (APC) e reunirá além de chefs locais, convidados de Curitiba e São Paulo.

Do dia 7 a 17 de setembro, sempre a partir das 19h, os chefs estarão na feira preparando e ensinando receitas regionais ao público. “Nossa ideia é trazer ao público que circula na feira, uma conversa durante o preparo dos pratos, para que conheçam os pratos mais saborosos de cada região”, explicou o chef Sandro Rodrigues, o Chef Destaque, que coordena a ação.

A parceria com a APC, garantiu a participação de outros chefs renomados, como o próprio presidente da Associação, Marcelo Matricardi, que vai dividir bancada com Rodrigues na abertura da feira. Nos outros dias, convidados de São Paulo e Pará estarão na bancada.

Surpresa

Na abertura oficial da feira marcada para às 19 horas desta quinta-feira (7), os dois chefs preparam um prato especial para a grande homenageada da noite, a escritora Ana Maria Machado. “É uma surpresa que ela vai conhecer só quando estiver aqui”, revela. O cardápio é alusivo a uma das histórias da escritora (A audácia dessa mulher), onde narra o preparo de um peixe grelhado. “Ela vai fazer um tour pela feira, depois da abertura e vamos oferecer essa homenagem à ela”.

Ainda na abertura, os chefs devem preparar o delicioso Risoto do Bosque, acompanhados de perto pela plateia que também poderá fazer degustação do prato.

Outros

A participação de chefs de outras regiões, de acordo com Rodrigues deve trazer muitas novidades a quem passar pela feira. “Num dos dias vamos trazer o reparo de uma pizza, mas com a ajuda do chef Elvis Pereira, um dos maiores pizzaiolos do Brasil, na companhia do chef Jackson Dishop, campeão mundial na categoria”.

A participação dos chefs na Cozinha Literária segue durante os 11 dias de feira. O espaço para a participação do público é limitado e gratuito.

