FEIRA DO LIVRO RECEBE O MAIOR EVENTO DE QUADRINHOS DO SUL DO BRASIL

Uma parceria entre a Fundação Cultural, PTI e a Bienal de Quadrinhos de Curitiba trará para Foz do Iguaçu quatro dos mais renomados ilustradores da América do Sul. Ibraim Roberson, Danilo Beyruth, Gidalti Jr. e Gervasio Troche são convidados especiais da 14ª Feira Internacional do Livro e 1º Festival Literário, que acontece entre os dias 16 a 23 de setembro no Complexo Bordin, na Avenida Juscelino Kubitschek.

Oficinas, palestras, exposições e sessões de autógrafos estão programadas para acontecer ao longo da semana. Todas as atividades serão gratuitas. Uma Gibiteca móvel da Bienal também vai estacionar na Feira do Livro com um acervo de 200 gibis. O material ficará disponível para leitura durante o evento.

Troche

O uruguaio Troche (Gervsario Troche) desenha desde criança. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes de Montevidéu e realizou exposições na América Latina, além de colaborar para diversas publicações uruguaias e internacionais, como Folha de São Paulo e La Nación (Argentina). Em 2014, ele pintou um mural de quase 100 m² no Sesc Ipiranga, em São Paulo, e foi convidado para participar do FestiPOA, em Porto Alegre, onde foi realizada uma mostra com os trabalhos do autor.

Gidalti Jr

Gidalti Moura Jr é graduado em publicidade e artes plásticas, pós graduado em Historia da Arte e mestre em artes pela UFPA. Começou a trabalhar com quadrinhos em 2014, quando iniciou a produção do romance gráfico Castanha do Pará, lançado em 2016 de forma independente após ser viabilizado através da plataforma de financiamento coletivo Catarse. Com este livro, em 2017 Gidalti foi o primeiro vencedor da categoria “Histórias em Quadrinhos” do Prêmio Jabuti.

Ibrahim

Ibrahim Roberson trabalha para a Marvel e DC Comics, e ficou bem conhecido com as artes do livro “Guia de Sobrevivência de Zumbis” lançado tanto no Brasil e no exterior. Para as grandes editoras o artista curitibano ilustrou vários títulos, dentre eles, X-Men Second Coming #14, Generation Hope, Uncunny X-Men; Frankenstein Flashpoint, Blackest Night: Cat Woman (no Brasil, A noite Mais Densa Especial #2, pela Pannini)

Danilo Beyruth

Começou a trabalhar com quadrinhos em 2007, publicando, de forma independente a revista Necronauta. O destaque foi tanto que logo foi convidado a participar da antologia Popgun – Volume 3, da editora norte-americana Image, com uma história de 16 páginas do personagem. Em dezembro de 2009, o Necronauta ganhou um volume colecionando suas primeiras histórias pela editora HQ Maniacs. Ainda participou de diversas coletâneas como Jesus Hates Zombies, Fierro Brasil e MSP + 50 – Mauricio de Souza por mais de 50 artistas, no qual fez uma história da Turma do Penadinho.

Em 2010, lançou o álbum Bando de Dois, publicada pela editora Zarabatana, que ganhou o prêmio Angelo Agostini de Melhor Lançamento e o HQ Mix de Melhor Edição Especial Nacional, Melhor Roteirista Nacional e Melhor Desenhista Nacional. Atualmente, a obra está na sua terceira edição e foi selecionada para integrar o acervo de bibliotecas escolares pelo PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola), como já havia acontecido com Necronauta.

A 14ª Feira Internacional do Livro é uma realização da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Fundação Cultural com apoio do SESC-PR, Unioeste, Itaipu Binacional e PTI.

A programação completa está disponível no link: http://www.pmfi.pr.gov.br/ArquivosDB?idMidia=105628

