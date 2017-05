Feira de novas tecnologias de negócios da Unifoz será realizada na terceira pista da JK esse ano.

Os acadêmicos do quinto período de administração organizam a 7ª edição da feira que vai reunir música e gastronomia nos dias 29 e 30 de maio.

Toda a comunidade está convidada a participar da Feira de Novas Tecnologias de Negócios realizada pelos acadêmicos de administração da Unifoz.

O evento é realizado duas vezes ao ano, e nesta edição a novidade é que a feira será em frente à faculdade Unifoz, na terceira pista da JK, e terá a duração de dois dias.

“O objetivo é colocar em prática tudo o que os acadêmicos aprenderam em sala de aula, e eles se empenharam muito!” Conta o professor da disciplina de Novas Tecnologias de Negócios, Jaimir Reinaldo Rezner.

Os alunos utilizaram técnicas de network para buscar no mercado local as novidades em tecnologias de negócios. Encontraram os food trucks que inovaram na forma de oferecer seus produtos para a comunidade.

Além da busca por modelos de negócios inovadores, eles fazem todo o planejamento do evento, os contatos com os participantes, a organização, pegam a licença com corpo de bombeiros, trânsito, e no final apresentam um relatório sobre o que foi apresentado e o que aprenderam com isso.

“Tem casos de alunos que já participaram da feira e criaram seu negócio a partir dela ou que fizeram até mesmo o próprio TCC – Trabalho de Conclusão de Curso com a experiência da edição da feira.”

Entre os participantes esse ano estão: Suco Tropical, Angus Burguer, Embaixada do Crepe; Mamute Food Truck; Massaria; Pastel Setti; Sheik Shawarma; AçaiLandia; ChurrosD.

Organização: quinto período de Administração da UNIFOZ.

Com Assessoria