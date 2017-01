FBI NÃO DESCARTA MOTIVAÇÃO TERRORISTA EM ATAQUE EM AEROPORTO NOS EUA

As autoridades federais dos Estados Unidos informaram que não descartam a possibilidade de o ataque que deixou 5 mortos e 8 feridos no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, no sul da Flórida, tenha motivações terroristas.

A afirmação foi feita por George Piro, agente especial responsável pelo escritório do FBI (a polícia federal americana) em Miami, em entrevista coletiva na noite desta sexta-feira (6) no aeroporto.

Piro afirmou que “não se descarta” a hipótese de terrorismo e mantém todas as possibilidades em aberto. Disse também que as recentes viagens do suspeito estão sendo revistas.

O agressor foi identificado na coletiva como Esteban Santiago, de 26 anos. Ele é veterano da Guerrra no Iraque (veja mais abaixo) e utilizou uma pistola semiautomática 9mm para abrir fogo indiscriminadamente contra pessoas que esperavam pelas malas no terminal 2 do aeroporto.

Esteban chegou a Fort Lauderdale em um voo vindo do Alasca, segundo as autoridadades, e pegou a arma de sua própria bagagem. Após os disparos, ele se entregou sem opor resistência, foi detido e interrogado e deve ser indiciado, afirmou o chefe do FBI em Miami.

Além dos 5 mortos e 8 feridos pelos tiros, mais de 30 pessoas foram levadas a hospitais locais com contusões ou ossos quebrados devido ao caos causado pelo atirador, segundo a agência de notícias Reuters.