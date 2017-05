FARTAL ANUNCIA NOMES DE PESO DA MÚSICA BRASILEIRA

Para cada dia da Fartal está programado um grande show com um artista brasileiro consagrado. A maior festividade popular do município ocorrerá entre os dias 08 e 11 de junho, e tem como destaque a apresentação de bandas e cantores de renome como Titãs, Dudu Nobre, Maiara e Maraisa e Sandra de Sá, oferecendo música de qualidade para todos os gostos. Mas as novidades não param por aí: a Fartal terá entrada franca todos os dias. A expectativa é que a feira movimente mais de 60 mil pessoas, um público cinco vez maior que o do ano passado.

O anúncio oficial da programação e as novidades desta edição foram feitas durante o lançamento do evento, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 11, na Fundação Cultural. A cerimônia contou com a presença do Prefeito Chico Brasileiro, do Diretor-Presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, artistas e profissionais da imprensa.

Juca Rodrigues, disse que as mudanças na Fartal representam o compromisso da atual gestão com a popularização e democratização da cultura. “Nossa filosofia é de dialogar com a cidade, com a população, festejar e constituir uma cultura acessível a todos”, explicou.

Chico Brasileiro reconheceu o esforço de todos os servidores e entidades envolvidas na construção da festividade e afirmou que esta será uma das maiores festas da história de Foz. “Este ano, a Fundação deu uma demonstração de agilidade, capacidade técnica e comprometimento com Foz do Iguaçu, porque o tempo foi escasso, os recursos são mínimos por conta da crise do município, e mesmo assim, eu ouso dizer que nos vamos fazer uma das melhores senão a melhor de todos os tempos”.

Novidades

Além da entrada da franca e dos artistas renomados, a Fartal contará com a apresentação de 42 artistas locais, representando teatro, circo, dança, música, dentre outros. O edital para inscrição dos artistas locais será lançado na próxima segunda-feira. Os artistas locais que forem selecionados para se apresentar receberão cachês estimados entre R$600 e R$ 3 mil.

Outra novidade anunciada pelo prefeito Chico Brasileiro é a realização do desfile de 10 de Junho, aniversário do município, dentro do Parque de Eventos do CTG Charrua. “Nosso primeiro ano de gestão vamos fazer esta mudança, e estamos seguros disso, o aniversário da cidade queremos fazer junto com a Fartal, para que possam conviver no mesmo ambiente, numa grande festa popular”, anunciou. O desfile, que tradicionalmente acontece na Avenida Paraná, agora fará parte da programação da feira.

Valorização

A Diretora Cultural, Vera Vieira, que também participou do processo de construção da Fartal quando esteve à frente da pasta, explicou outras mudanças na estrutura e no formato do evento. “Nosso compromisso foi de resgatar a origem da Fartal que foi constituída para valorizar o artesanato e a gastronomia locais, que foram com o tempo, por diversos motivos, sendo desvalorizadas”.

Para isso, o espaço destinado ao artesanato passa a ter local privilegiado e central na estrutura da Fartal, bem como as barracas e os demais espaços serão integrados e abertos, para promover a interação e o aspecto de feira. “Também buscamos as entidades para viabilizar que ocorra a diversidade gastronômica durante a feira, refletida nas nossas mais de 70 etnias”, ressaltou Vieira.

Fartal

A Fartal é um evento organizado pela Fundação Cultural em conjunto com diversos apoiadores e entidades da sociedade civil organizada. Este ano o investimento previsto em orçamento é de R$500 mil reais. Historicamente a Fundação cede espaços da feira para diversas entidades comercializarem comidas típicas e reverterem o lucro para ações sociais na cidade. Neste ano, mais de vinte instituições já estão cadastradas para participar.

Com PMFI