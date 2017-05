Família passa a noite no carro depois de ter a casa alagada pela chuva

A dona de casa Cristina Silva Albuquerque, as filhas e o marido passaram a noite no carro depois de ter a casa alagada pela água da chuva que atingiu Foz do Iguaçu, entre quinta (18) e esta sexta-feira (19). Ela e a família moram na Rua Capibaribe, no Jardim Acaraí, próximo à região do Rio Boicy, onde os alagamentos são constantes.