Família fica ferida em acidente no Distrito Industrial

O pai, a mãe e o filho de 13 anos, ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, após sofrerem um acidente de trânsito, no fim da tarde deste domingo (13).

De acordo com as informações, o condutor do Palio, Claudir Vitorino, revelou que perdeu o controle da direção quando trafegava pela Perimetral Leste, por conta de muito barro na via, e então bateu contra um muro.

Apesar do susto, eles não sofreram ferimentos graves.