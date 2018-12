FAMÍLIA DE MINEIROS PROTAGONIZA RECORDE DE VISITAÇÃO NO PARQUE NACIONAL

Miriam Borguignon foi a turista de número 1.788.923 neste ano. A expectativa é que a unidade, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, atinja 1,9 milhões de visitantes em 2018

Faltando 13 dias para encerrar o ano de 2018, o turismo de Foz do Iguaçu comemora o melhor movimento de todos os tempos. Uma família de Ipatinga, em Minas Gerais, foi a protagonista da quebra de recorde de visitação no Parque Nacional do Iguaçu (PNI), onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu. A marca de 1.788.922 visitantes do ano passado foi superada por Miriam Borguignon (1.788.923), na manhã de hoje, 18.

Ela, o marido Glaucio, e as filhas Raquel e Maria Nicole, foram recebidos com festa por funcionários, moradores, turistas, autoridades do turismo, representantes da concessionária Cataratas S/A e do ICMBio, no Centro de Visitantes. A família recebeu brindes e ganhou todos os passeios dentro da unidade de conservação.

O casal já veio nas Cataratas do Iguaçu. A última visita foi há 16 anos. Decidiram voltar para trazer as filhas, que ainda não conhecem uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza. A família permanecerá em Foz do Iguaçu durante 10 dias.

“A primeira vez nas Cataratas foi inesquecível. Queríamos muito trazer nossas filhas para conhecerem esse paraíso. Quando decidimos que passaríamos as férias em Foz do Iguaçu, não precisamos nem convencê-las, pois queriam muito vir nas Cataratas e visitar os outros atrativos da cidade”, disse a mãe.

A família Borguignon faz parte dos 946.258 brasileiros que passaram pela unidade de conservação neste ano, de acordo com o ranking de visitação contabilizado pelo ICMBio. Argentinos, paraguaios, franceses, norte-americanos, alemães, espanhóis, ingleses, chineses e peruanos completam a lista das nacionalidades que mais visitam o PNI.

“Esse recorde representa a combinação entre a preservação e o desenvolvimento. Quanto mais visitante nos temos, mais movimenta a economia da região, e quanto mais visitantes recebemos, mais pessoas tem contato com a natureza compreendendo a necessidade de conservação”, disse o sub-chefe do Parque, Fernando Sivelli.

Tendência

O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, acredita que o Parque Nacional deve atingir a marca de 1,9 milhões de visitantes até o final do ano. Para Piolla, o destino está em alta na preferência de viajantes brasileiros e de outros países.

“O turismo de natureza está em alta na preferência do público brasileiro e de estrangeiros. O Parque Nacional do Iguaçu é a maior expressão do turismo em Foz do Iguaçu. O Parque é o carro chefe da nossa economia e o maior símbolo do nosso destino”, afirma Piolla.

Reconhecimento

De acordo com o gerente da Cataratas S/A, Adelio Demeterko, a superação da marca tem um significado especial para o turismo local. “O crescimento no volume de visitação é o reconhecimento do esforço e da dedicação das instituições públicas e privadas do setor, com apoio dos profissionais que atuam na área de preservação ambiental. O recorde mostra que é possível aliar conservação do meio ambiente e desenvolvimento turístico”, observa Demeterko.

(Com SETUR)