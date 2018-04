FALSO CLIENTE SIMULA TEST DRIVE E ROUBA CARRO DE REVENDA EM FOZ

“Ele deixou o telefone dele carregando, o contrato dele com documento original. Fiquei monitorando a minha conta. O dinheiro não entrou e aí e fui me ligar. Quando procuramos pelo nome dele já encontramos os BOs que ele tinha”, comentou o dono da revenda, que preferiu não ser identificado.

De acordo com a polícia, outros quatro carros foram furtados pelo suspeito em 2018: um em janeiro, em São Miguel do Iguaçu, um em fevereiro, em Cascavel, no oeste, um em março, em Pinhão, na Região Metropolitana de Curitiba, e outro no dia 17, em Foz do Iguaçu.

Neste último caso, o homem foi flagrado na aduana da Ponte da Amizade, tentando levar o veículo para o Paraguai, onde seria vendido. Ele foi preso, pagou fiança de R$ 1,5 mil e liberado.