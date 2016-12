FALECEU NESSE SÁBADO EMERSON WAGNER, EMPRESÁRIO IGUAÇUENSE

Hoje dia 24 de dezembro de 2016, às 03:30:00 horas da madrugada veio a óbito Emerson Wagner, natural de Mondaí – SC o empresário era dirigente do PSD local. Filho de Edmundo Ângelo Wagner & Írma Anàlia Wagner, Emerson além de atuar na área do comércio também foi Secretário de Esportes e vereador do município. Seu velório será hoje a partir das 12:00:00, e o sepultamento ás 17:00:00 no cemitério São Jõao Batista.