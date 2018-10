FACULDADE PROMOVE MUTIRÃO DE DIREITOS E FEIRAS DE ESTÁGIOS E EMPREGOS EM CURITIBA

Atividades são gratuitas e abertas a toda a comunidade. Evento começa na segunda (22) e segue até quarta-feira (24)

A Faculdade Estácio Curitiba promove um mutirão de direito e uma feira de estágios e empregos durante a semana acadêmica da instituição. O evento começa nesta segunda (22) e vai até quarta-feira (24).

São mais de 40 atividades previstas para a semana, todas gratuitas e abertas à comunidade da capital e da Região Metropolitana, com objetivo de orientar e prestar serviços à população.

Na segunda-feira, o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da faculdade, com a participação de 30 alunos e 10 professores, vai atender casos das áreas da família, cível, criminal e trabalhista. O objetivo é orientar e esclarecer dúvidas. O atendimento será das 19h às 21h30.

Na terça-feira (23), o curso de direito promove uma mesa redonda que vai falar do ‘Projeto Mulher Justiça’, que aborda os impactos da violência contra mulher na sociedade.

Carreira

Por meio do Núcleo de Apoio à Carreira (NAC) da instituição, serão realizadas palestras e uma feira de estágios e empregos. A feira ocorre na segunda e terça-feira, das 18h às 21h, na sala 101 do Bloco C.

De acordo com a faculdade, seis empresas parceiras vão fazer o cadastro de pessoas para atuais e futuras vagas de trabalho.

A Faculdade Estácio Curitiba fica na Avenida Souza Naves, nº 1.715, no bairro Cristo Rei.

(Com G1)