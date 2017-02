FACHIN DIZ QUE ESTÁ ‘À DISPOSIÇÃO’ PARA SER TRANSFERIDO DE TURMA NO STF

Oministro Luiz Edson Fachin disse nesta terça-feira (31) que se colocará à disposição do Supremo Tribunal Federal (STF) para ser transferido da Primeira para a Segunda Turma da Corte.

Trata-se do colegiado responsável pela análise dos processos da Operação Lava Jato no Supremo, decidindo sobre as investigações e ações contra políticos envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras.