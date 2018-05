Lava Jato: FACHIN AUTORIZA INQUÉRITO CONTRA ROBERTO REQUIÃO E OUTROS 7 SENADORES DO MDB

Requião e demais senadores teriam recebido 40 milhões de reais em propina da JBS e da Transpetro. Entre os outros parlamentares acusados estão: Eunício Oliveira, Renan Calheiros, Jader Barbalho e Romero Jucá.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin autorizou nesta quarta-feira (16/05) a abertura de inquérito para investigar repasses a senadores do MDB. Os políticos são acusados de ter recebido 40 milhões de reais em propina como forma de doações eleitorais da JBS e da Transpetro, subsidiária da Petrobras.

Os alvos da investigação são, além do presidente do Senado, Eunício Oliveira, Renan Calheiros, Jader Barbalho, Romero Jucá, Eduardo Braga, Edison Lobão, Valdir Raupp, Roberto Requião, além do ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rego.

Requião é acusado de ter recebido parte dos 40 milhões de reais em propina dada como forma de doações eleitorais da JBS e da Transpetro, subsidiária da Petrobras

Com base nos depoimentos de delação premiada do ex-diretor da Transpetro Sérgio Machado, e de executivos do grupo J&F, a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao STF a abertura do inquérito.

Nos depoimentos, Machado disse que o PT pediu para o grupo JBS doar 40 milhões de reais ao MDB nas eleições presidenciais de 2014. As reuniões para tratar do esquema teriam ocorrido na casa de Renan Calheiros. O ex-diretor afirmou ainda que as doações geraram desentendimentos no partido, levando Michel Temer a assumir o comando da legenda na época.

O ex-diretor da J&F Ricardo Saud confirmou a declaração de Machado e acrescentou que parte da propina ia diretamente para Eunício em troca de aprovação de medidas provisórias favoráveis ao grupo.

(Com Deutsche Welle)