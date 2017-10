FACEBOOK SUSPENDE PÁGINA DE VEREADOR QUE DEFENDE “ESCOLA SEM PARTIDO” E É CONTRÁRIO A “IDEOLOGIA DE GÊNERO” EM FOZ

A página do vereador Dr. Luiz José de Brito (Patriota) no Facebook, foi suspensa por algumas horas neste fim de semana e, ao retornar após apresentação de recurso contra a medida, não permitiu novas postagens pelo período de 24h, entre o sábado (7) e o domingo, 8 de abril.

Segundo a assessoria do vereador Dr Brito, tudo leva a crer que a suspensão e impedimento de publicação de postagem na página do parlamentar iguaçuense, seja em razão de fortes críticas e postagem de conteúdo audiovisual que nela vêm sendo feitas contra a “Ideologia de Gênero” e em defesa da “Escola Sem Partido”.

“Nada publicamos de ilegal, até porque nosso caráter e condição de legislador não nos permite tal coisa. Acreditamos que estamos sendo alvo de ‘perseguição digital’ por parte de defensores da ‘Ideologia de Gênero’ e de pessoas contrárias a ‘Escolas Sem Partido’. São muitas as ofensas que temos recebido pelas redes sociais, em razão da defesa que fazemos dos valores tradicionais da família e dos princípios cristãos. Que essa gente não perca seu tempo, pois nosso compromisso é com a vontade da maioria da população que é a favor da família tradicional e não com a minoria ativista de valores os quais combateremos sempre.”, disse a reportagem o vereador Dr Brito, proponente de Projetos de Leis sobre gênero e partidarismo nas escolas municipais.

Mobilização Digital – Ainda segundo os responsáveis pelas redes sociais das quais o vereador Dr Brito participa, já está sendo observado um movimento de mobilização de defensores da Ideologia de Gênero”, que também é contrário a “Escola Sem Partido”, mobilização está que, dentre os organizadores, tem a frente “…um ex-candidato a vereador em 2016…”, informa a assessoria do vereador.

O IGUASSU apurou que são frequentes os casos de “mobilizações digitais” para que se façam denúncias objetivando remover conteúdo considerado impróprio ou inadequado. Acontece que esse artifício também vem sendo usado por ativistas contrários ou a favor de algum tema e até mesmo com finalidade política. Esse tipo de mobilização está sendo considerada como provável causa para a suspensão temporária da página do vereador Dr Brito no Facebook.

(Da Redação com imagens da assessoria)