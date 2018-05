‘FAÇAM TUDO PARA PEGAR O MONSTRO QUE FEZ ISSO’, DIZ MÃE DE BRASILEIRA ENCONTRADA MORTA NA AUSTRÁLIA

A mãe da brasileira encontrada morta na Austrália, Milu Muller Haddad, disse ao “Sydney Morning Herald”, que não sabe se sobreviverá à tragédia e que espera que “a polícia pegue o monstro que matou sua filha”. A entrevista foi publicada no site do jornal australiano nesta quinta-feira (3).

Cecilia Haddad (foto em destaque) , de 38 anos, foi encontrada morta domingo (29). Seu corpo boiava no Rio Lane Cove no norte da cidade de Sydney. A polícia apura a causa da morte, que é considerada como “suspeita”.

Milu Muller respondeu por e-mail a perguntas do Sydney Morning Herald. Ela mora no Rio de Janeiro.

“Adoraria estar lá, com minha amada e adorada filha, mas eu fiz uma cirurgia cardíaca e ainda não tenho permissão de meu médico para voos longos”, escreveu. “Quero que as pessoas saibam que Cecilia sempre foi uma garota talentosa e inteligente, com um coração puro. Ela não acreditava que as pessoas fossem cruéis e egoístas. Ela sempre perdoou e deu às pessoas mais uma chance. Eu acho que ela era boa demais para este mundo”.