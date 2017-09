FABIANO BALDASSO E TIAGO ROSSATO SÃO ATRAÇÕES DA 13ª FEIRA INTERNACIONAL DO LIVRO NESTA QUARTA-FEIRA

O jornalista esportivo, Fabiano Baldasso e o músico Tiago Rossato, se apresentam nesta quarta-feira (13) no espaço da Arena Literária da 13ª Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu (FILFI). O evento começou na última quinta (7) e tem encerramento no próximo domingo (17) com show da banda recifense Mombojó.

A prefeitura, através da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu e da Secretaria Municipal da Educação, é responsável pela elaboração e execução de toda estrutura e cronograma da FILFI. De acordo com a diretora de cultura da Fundação, Vera Vieira, a diversidade cultural foi um resultado natural entre as parcerias realizadas ao longo da organização do evento.

Segundo Vera, a feira foi construída com a disposição de muitos parceiros, entre eles o Núcleo de Livreiros, instituições e organizações, artistas e empresas que tem relação com a cultura e arte. O foco dos organizadores eram atrações que tivessem como direcionamento a literatura e a educação.

“Quando você se dispõe a conversar com a sociedade e com cada parte interessada desta mesma sociedade, ela dá a contribuição necessária, e esta diversidade é um caminho natural”, explica Vieira.

De acordo com os organizadores, esta é a maior Feira do Livro do Paraná. “Maior em estrutura e em dias de programação”, explica o assessor de eventos Paulo Rigotti.

Atrações

Baldasso é jornalista esportivo bastante conhecido no Rio Grande do Sul, principalmente pela torcida do Internacional. Ele estará presente nesta quarta-feira (13), às 19h na Arena Literária para um bate-papo com o jornalista Luciano Vilela, onde o colorado abordará temas como novas mídias digitais, comunicação e futebol. O público poderá participar desta roda de conversa contribuindo com questionamentos e argumentos.

Logo após, o músico Tiago Rossato assume o palco às 21h com sua Gaita Ponto e apresenta um concerto imperdível. Aclamado na Europa e América Latina, Rossato mora em Foz do Iguaçu e prepara-se para lançar seu novo álbum; Arandu. Obra que reúne fortes composições autorais e parcerias de sucesso como Yamandu Costa, e o mestre de percussão brasileira Sandro Cartier.

Serviço

As atividades da 13ª Feira Internacional do Livro começam diariamente às 9h e encerram às 22h. A entrada é gratuita e a programação segue até este domingo (17), com encerramento das atividades com a banda de Recife, Mombojó. A feira está instalada na Avenida JK, 3225, no Complexo Bordin.

Com PMFI