Extra, Extra, Extra: Elias Silva, o Remo da Favela do Queijo em Foz, foi assassinado com a esposa

Acabamos de ser informados do assassinato de Elias Silva, mais conhecido por Remo da Favela do Queijo. A esposa de Remo, que aparece na foto desta informação, também foi assassinada,a tiros, junto com ele.

Segundo nossas fontes, Remo estaria defronte de sua casa com a esposa, quando teria sido assassinado, supostamente, por uma pessoa conhecida pela alcunha, ainda segundo as informações recebidas por nós, “Dile”. Mais informações logo mais, no transcorrer de hoje, no O IGUASSU.

Acima, foto dos corpos sem vida de Remo e sua esposa.

VIOLÊNCIA INCONTROLÁVEL: SUPOSTO ASSASSINO DE ELIAS DA SILVA E SUA ESPOSA TAMBÉM FOI MORTO NA DATA DE HOJE

Na data de hoje foi assassinado Valdir de Lima, 37 anos também conhecido pela alcunha de ”Dile”. O rapaz possuia passagens pelo meio policial e é suspeito de ter cometido o homicídio ocorrido também na presente data de Elias da Silva também conhecido como”Remo” e sua esposa.