Exportação de veículos por Paranaguá bate recorde

A exportação de veículos pelo Porto de Paranaguá aumentou 20% de janeiro a agosto deste ano, no comparativo com o mesmo período de 2016. Neste ano, foram exportados 69.064 veículos, contra 57.636 no ano passado. O recorde de exportação anterior era do ano de 2013, quando haviam sido exportados 67.612 carros.

Os dados, que foram divulgados nesta semana pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), apontam que esse é o melhor desempenho de todos os tempos.

Além da saída de automóveis, o relatório aponta também o aumento no número de unidades importadas: nos oito primeiros meses de 2016, haviam chegado pelo porto 16.819 carros; neste ano, o número saltou para 19.665. O aumento na importação, considerando o mesmo período, é de 17%.

O diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino, explica que o crescimento no número de veículos movimentados se deve ao mercado interno e, no que se refere à exportação por Paranaguá, nos investimentos feitos para ampliar os espaços para movimentação de cargas especiais. “Com um novo layout operacional, somente neste ano, aumentamos em 36% a área para movimentação de cargas especiais, o que representa 30 mil metros quadrados de novos pátios para o armazenamento de mercadorias como veículos”, conta Dividino.

NOVO LAYOUT – Para que novas áreas de movimentação fossem possíveis, barracões ociosos, que foram usados até as décadas de 1980, foram demolidos. “É preciso estar atento às mudanças nas operações, no mercado e, também, nas necessidades de importadores e exportadores. Temos trabalhado nesse sentido e as crescentes buscas pelo serviço mostram que estamos no caminho certo”, completa Dividino.

CAPACIDADE – Atualmente, os pátios destinados à movimentação de cargas especiais têm condições de armazenar 3,5 mil automóveis. Além disso, o Porto de Paranaguá cumpre as exigências dos fabricantes, como a existência de rampas específicas para o embarque de automóveis. “Essa capacidade, ligada aos baixos índices de avarias, faz a diferença na escolha de quem procura importar ou exportar pelo porto paranaense”, comenta o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.

DESTAQUE – Como segundo porto do país que mais movimenta veículos, o Porto de Paranaguá tem se destacado como opção para a movimentação desse tipo de carga. Em 2016, por exemplo, aproximadamente 110 mil automóveis foram exportados pelo local. Com isso, novos clientes têm procurado pelos serviços de importação ou exportação. Entre as principais marcas que operam por Paranaguá estão as fabricantes internacionais Audi, BMW, Renault, Volkswagen e Volvo.

Com AEN