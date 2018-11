EXPLOSÃO PRÓXIMA A USINA QUÍMICA MATA PELO MENOS 22 NA CHINA

Explosão aconteceu em um caminhão de transporte de produtos tóxicos que estava esperando para entrar na Hebei Shenghua Chemical Industry, em Zhangjiakou. Fogo atingiu 50 veículos

Uma explosão ocorrida na madrugada desta quarta-feira (28) perto de uma usina química deixou 22 mortos e 22 feridos na província de Hebei, na China. As chamas provocadas pela explosão só foram controladas após atingirem 38 caminhões e outros 12 veículos.

O incidente ocorreu enquanto um caminhão de transporte de produtos tóxicos esperava para entrar na Hebei Shenghua Chemical Industry, em Zhangjiakou, 150 km ao noroeste de Pequim, segundo relato de um funcionário local ao jornal oficial “Diário do Povo”.

A conta oficial do governo de Zhangjiakou no Weibo, o Twitter chinês, afirmou que a explosão ocorreu às 0h41 desta quarta.

‘Bola de fogo’

“Quando desliguei o telefone celular para dormir, escutei um grande barulho, seguido por outros. Tudo tremia e caíram pedaços do teto”, relatou à AFP Zhang, gerente em uma fábrica vizinha e que mora perto do local da explosão.

“Quando olhei pela janela, vi uma enorme bola de fogo que se propagava. Sei que algumas pessoas morreram, devem ser motoristas de caminhão. Durante a noite sempre há muitos deles em fila para entrar na fábrica”, disse.

As fotografias publicadas no Twitter pelo jornal oficial “Diário do Povo” mostram veículos carbonizados, assim como uma espessa nuvem de fumaça preta.

As chamas prosseguiram por várias horas. Porém, a emissora de televisão pública “CGTN” garantiu em sua conta do Twitter que elas já foram controladas. Os feridos foram transferidos a hospitais.

O vice-ministro de Gestão de Emergências da China, Fu Jianhua, foi até a usina.

Zhangjiakou será uma das três sedes, junto com Pequim e Yanqing, dos Jogos Olímpicos de Inverno que a China prepara para 2022, e ali acontecerão as competições de esqui e biatlo.

(Com G1)