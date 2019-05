EXPLOSÃO EM EMPRESA DE BOGOTÁ MATA QUATRO PESSOAS

Uma forte explosão ocorreu nesta sexta-feira, 10, no bairro La Estrada, na zona oeste de Bogotá, na Colômbia, e provocou a morte de quatro pessoas e ferimentos em outras oito, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Pedro Manosalva

O caso aconteceu às 12h30 ( 14h30, em Brasília) na empresa Tejos El Diamante, onde eram fabricados e comercializados pavios de pólvora para a prática do tejo. Nos andares de cima do prédio havia residências.

O tejo é um tradicional esporte colombiano, que consiste em arremessar pavios de pólvora contra um disco metálico situado em uma placa de argila. O jogo foi declarado, em 2018, como patrimônio cultural e imaterial da Colômbia.

Manosalva ressaltou ainda haver “dois possíveis riscos” relacionados com a presença “materiais perigosos”, como pólvora negra e gás natural, e uma “falha estrutural” no edifício.

A explosão ocorreu em uma área residencial e comercial próxima ao Jardim Botânico de Bogotá e afetou várias edificações próximas, entre elas um colégio e um jardim de infância, cujos alunos foram examinados e estão fora de perigo.

“Moro no terceiro andar. Tinha acabado de chegar do trabalho. No primeiro andar, funciona uma venda de tejos e de pólvora. No segundo e terceiro há apartamentos. Felizmente, não aconteceu nada com meu filho nem minha esposa”, disse Elkin Cipacón, um dos moradores do prédio onde se deu a explosão.

Em imagens divulgadas pelas emissoras de televisão é possível ver a rua cheia de escombros, assim como um caminhão tombado pela força da explosão, que também causou impacto em uma ambulância que passava em frente ao imóvel naquele momento.

A resposta à explosão mobilizou 35 bombeiros, assim como por agentes da Defesa Civil e da polícia. Especialistas do Corpo Técnico de Investigação (CTI) da Promotoria e da Seccional de Investigação Judicial da Polícia (SIJIN) farão as inspeções para estabelecer o que originou a explosão.

(Com MSN Notícias)