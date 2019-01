EXPLOSÃO EM CATEDRAL NAS FILIPINAS DEIXAM 19 MORTOS E 48 FERIDOS

Bombas explodiram durante uma missa na cidade de Jolo, na manhã deste domingo (27). Ataque ocorre dias depois de um referendo para a criação de uma região autônoma muçulmana

Pelo menos 19 pessoas morreram e 48 ficaram feridas após duas explosões atingirem a catedral da cidade de Jolo, no sudeste das Filipinas, na manhã deste domingo (27).

A primeira explosão ocorreu dentro da igreja durante uma missa e a segunda foi registrada do lado de fora da catedral, declarou à Agência Efe a porta-voz da Polícia Nacional, Kimberly Molitas.

Segundo autoridades, os serviços de emergência ainda trabalham na área, e o número de mortos e feridos pode aumentar nas próximas horas.

“Condenamos fortemente este ataque atroz que tirou vidas humanas seja qual for o propósito dos responsáveis”, informou em comunicado o diretor da Polícia Nacional, Oscar Albayalde, que apontou para um possível ataque de grupos terroristas.

A maioria dos mortos e feridos são civis que acompanhavam a missa dominical, mas militares que faziam a segurança do local também estão entre as vítimas.

O chefe das Forças Armadas, Benjamin Madrigal, pediu à população “calma” enquanto as autoridades iniciaram uma operação para perseguir os supostos responsáveis do ataque, que até momento não foi reivindicado por nenhum grupo ou indivíduo.

O secretário de Defesa, Delfin Lorenzana, disse que os feridos mais graves foram levados de helicóptero ao hospital de Zamboanga, enquanto foi reforçada a segurança em todos os lugares de culto da região.

Conflito separatista

O fato acontece dias depois do referendo para a criação de uma região autônoma muçulmana no sul do país, batizada de Bangsamoro e concebida como solução pacífica para décadas de conflito separatista provocado por radicais islamitas.

A província de Sulu – da qual Jolo é a capital – votou contra se integrar a Bangsamoro, mas como faz parte da Região Autônoma do Mindanao Muçulmano (ARMM), com outras quatro províncias, seus votos computam em bloco e ela passara a pertencer a essa nova entidade.

Sulu é reduto de vários grupos jihadistas ligados ao Estado Islâmico, como Abu Sayyaf e o grupo Maute, responsáveis por sangrentos atentados na região.

(Com G1)