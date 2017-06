Expediente no Fórum Estadual de Foz do Iguaçu será suspenso até dia 18

O expediente no Fórum Estadual de Foz do Iguaçu, ficará suspenso de sábado (10) até o dia 18. De acordo com a portaria 61/2017, assinada pelo juiz Marcos Antonio Frazon, a medida se deve à necessidade de desligamento da rede elétrica do prédio. O local está passando por uma reforma e ampliado.