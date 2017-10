EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE SÃO OFERECIDOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

A saúde e o bem estar social dos servidores municipais têm sido preocupações constantes da prefeitura de Foz do Iguaçu. Desde o início de sua gestão, o prefeito Chico Brasileiro, através da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, está promovendo várias ações de valorização e cuidados dos quase seis mil funcionários do município.

Como parte desta nova política de promoção da Saúde Ocupacional, desde a última terça-feira (03), estão sendo oferecidos aos servidores do município, exames periódicos com uma equipe multiprofissional formada por enfermeira do trabalho, psicólogo e médicos.

“Para a prefeitura, cuidar da saúde dos servidores é uma forma humana e justa de se melhorar o atendimento a população, a qualidade do serviço prestado e também de gerar economia aos cofres públicos. Um trabalhador que se sente cuidado e valorizado tem mais condições de efetuar bem os seus serviços, se relaciona melhor com os colegas e com a população, além de evitar afastamentos para tratamento de saúde, atestados médicos e até aposentadorias precoces.” explica o prefeito Chico Brasileiro.

Os exames médicos periódicos são de extrema importância para os servidores, pois, através dele é possível prevenir e diagnosticar problemas de saúde que estejam se desenvolvendo, inclusive, aqueles que estão ligados diretamente ao exercício da profissão. Ainda através deste tipo exame é possível propor estratégias quanto aos fatores de risco sejam eles físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais existentes nos ambientes de trabalho.

Servidores das secretarias e esportes já foram convocados para realizarem os exames preventivos, nas próximas semanas, servidores de outras pastas também serão convocados.

“A diretoria da saúde ocupacional montou um verdadeiro mutirão para realizar um primeiro diagnóstico e deverá desenvolver vários outros trabalhos a partir dessa abordagem. Estamos ansiosos para ver os frutos positivos desse trabalho.” concluiu o prefeito.

Com PMFI