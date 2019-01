EX-MINISTRO DA SAÚDE DE TEMER, RICARDO BARROS, ENTRA NA DISPUTA PELA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Ricardo Barros pediu votos a colegas; Até o momento, são 9 candidatos

O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) anunciou que vai concorrer à vaga de presidente da Câmara dos Deputados. Segundo o Estadão, o ex-ministro da Saúde no governo Temer enviou uma mensagem aos colegas de partido neste sábado (12.jan.2019) pedindo votos.

“Bom dia a todos os progressistas. Quero pedir seu voto para presidente da Câmara dos deputados. Meus 30 anos de vida pública e a passagem austera e realizadora pelo ministério da saúde me animam a esta jornada. Farei minha inscrição como candidato avulso. Deus ilumine esta jornada. Ricardo Barros”, diz o texto.

Segundo a reportagem, a intenção do PP e do MDB é lançar o maior número de candidatos possível para tentar levar a disputa com o atual presidente da casa Rodrigo Maia (DEM-RJ) para o 2º turno que, se concretizado, teria a união dos 2 partidos contra o demista.

Barros se soma a outros 3 candidatos dos 2 partidos: Fábio Ramalho (MDB-MG), Arthur Lira (PP-AL) e Alceu Moreira (MDB-RS).

Ontem, Maia recebeu o apoio do PDT, somando 12 partidos em sua base para disputar a reeleição. São eles: PDT, PSD, PPS, PSDB, PSL, Pros, PR, DEM, PRB, PSC, Podemos e Solidariedade.

Além dos candidatos já citados, também concorrem ao cargo: João Henrique Caldas (PSB-AL), Capitão Augusto (PR-SP), Kim Kataguiri (DEM-SP) e Marcelo Freixo (PSOL-RJ).

(Com Poder360)