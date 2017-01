EX-MARQUETEIRO DO PT AFIRMA QUE DILMA ALERTOU SOBRE PRISÃO NA LAVA JATO

O ex-marqueteiro do PT João Santana afirmou que a ex-presidente Dilma Rousseff não só sabia previamente das incursões da Operação Lava Jato como também chegou a alertá-lo sobre o decreto de sua prisão e de sua mulher Mônica Moura.

A declaração foi feita pelo publicitário baiano em uma nova proposta de delação premiada para tentar destravar seu acordo com a Procuradoria-Geral da República e a força-tarefa de Curitiba, parado desde o fim do ano passado. As informações são da Folha de S. Paulo.

De acordo com matéria, Santana e Mônica foram alvo da 23ª fase da Lava Jato em fevereiro de 2016, quando receberam o mandato judicial e se entregaram na sede da PF em Curitiba, após terem sido avisados das prisões por um aliado de Dilma, a pedido da petista. Na época, o casal estava na República Dominicana, onde comandava a campanha à reeleição do presidente Danilo Medina.

Com Folha de São Paulo