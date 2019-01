EX-DIRETORES DA ODEBRECHT PRESTAM DEPOIMENTO À JUSTIÇA DA COLÔMBIA

Firmaram 1 acordo de colaboração; Terão processos suspensos por 2 anos; Pagarão indenização: mais de US$ 18 bi

Os ex-diretores da Odebrecht Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri e Luiz Eduardo da Rocha Soares prestaram depoimento na última 6ª feira (11.jan.2019), por meio de videoconferência, à Justiça da Colômbia.

O depoimento foi possível graças a acordo de cooperação firmado na última 3ª feira (8.jan.2109) entre a SCI (Secretaria de Cooperação Internacional) da PGR (Procuradoria Geral da República) e a Justiça colombiana, menos de 24h após esta ter realizado o pedido de colaboração.

Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri e Luiz Eduardo da Rocha Soares se comprometeram a colaborar com informações relacionadas aos casos de suborno envolvendo a Odebrecht para a execução de obras no país.

Segundo a PGR, durante a videoconferência, os ex-diretores pediram perdão pelos crimes de corrupção cometidos na Colômbia, entre eles o que envolve o ex-vice-ministro de Transportes do país, Gabriel García Morales, acusado de receber US$ 6,5 milhões da Odebrecht para a concessão de obras da Seção II da Ruta del Sol.

A procuradoria geral informou ainda que o acordo com a Justiça colombiana determina que os ex-diretores testemunhem em outros processos envolvendo a multinacional, não somente penais, mas também fiscais e disciplinares.

No acordo, os réus também se comprometeram a pagar indenização de mais de US$ 18 bilhões a título de reparação, a ser dividida em 3 pagamentos, até 2020. O 1º deles será efetuado dentro de 8 dias, o 2º em 31 de agosto e o último em 31 de janeiro de 2020.

Durante o período em que os ex-diretores estarão à disposição da Justiça da Colômbia, todos os processos criminais contra eles que tramitam nas Cortes do país colombiano ficarão suspensos pelo prazo de 2 anos.

“O termo de cooperação firmado representa um marco para a Justiça colombiana, pois é a 1ª vez que é posto em prática o princípio da oportunidade, previsto na legislação do país, em 1 caso de grande expressão. A medida se assemelha aos acordos de colaboração premiada celebrados no Brasil”, disse em nota a PGR.

Caso da Odebrecht na Colômbia

Em fevereiro de 2018, o governo da Colômbia determinou o encerramento do contrato de US$ 1,7 bilhão com 1 concessionária, da qual a Odebrecht faz parte, para a construção de uma via de 500km que une o centro do país ao Caribe.

No início de dezembro, a empreiteira brasileira foi multada por atos de corrupção. Segundo a Procuradoria colombiana, a Odebrecht pagou cerca de US$ 28,35 milhões (84 bilhões de pesos) para obter o contrato para a rodovia Rota do Sol II.

O ex-presidente da ANI Luis Andrade, a favor de quem Merchán iria depor, é acusado de conflito de interesses no fechamento de contratos para a realização das obras.

Testemunhas mortas

No dia 27 de dezembro, uma testemunha envolvida no caso da Odebrecht na Colômbia apareceu morta.

Rafael Merchán, 43 anos, foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas em seu apartamento na capital Bogotá. As autoridades não revelaram as causas da morte.

Merchán era advogado e foi secretário de Transparência do governo de Juan Manuel Santos (2010-2018). Ele testemunharia a favor do ex-presidente da Agência Nacional de Infraestrutura, Luis Fernando Andrade, acusado de conflito de interesses, destruição de provas e falso testemunho.

Antes dele, Jorge Enrique Pizano, também foi encontrado morto, em novembro. Segundo o hospital, sofreu 1 infarto. Três dias depois, o filho dele também morreu após beber uma água do quarto do pai.

(Com Poder360)