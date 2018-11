EUGENIO JIMÉNEZ ASEGURA QUE HABRÁ LIMPEIZA EN LA JUSTICIA

Los tiempos cambiaron y la misma ciudadanía reacciona. El Paraguay está cambiando para bien. El Poder Judicial se va a poner los pantalones largos. A los corruptos se los enfrenta con personalidad y firmeza. Son las reflexiones del Prof. Dr. Eugenio Jiménez, uno de los dos nuevos miembros de la Corte. En esta entrevista, Jiménez, hijo de un exministro, asegura que la depuración en la justicia no tiene retorno.

–Qué cambió su vida después de asumir, de abogado “pasillero” a ministro de la Corte…?

–Mi ritmo de trabajo es el mismo. Me retiro a las ocho de la noche. Hay un grandísimo cúmulo de trabajo…

–Por la famosa “mora judicial”.

–Lo que ocurre es que acá por varios meses no hubo un ministro (Óscar Bajac) y, si bien hubo alguien que interinaba, no es posible poner al día una sala que no es la suya. De todos modos ya estamos sacando más de 100 expedientes..

–En cuánto tiempo…

–En menos de un mes. Debe haber unos 350 a 400 expedientes…

–¿Cuántos relatores?

–Creo que son 12, pero verifico uno a uno. No quiero incurrir en el más mínimo error. Hay que mirar con cuatro ojos.

–Ya hay reacciones por algunos de sus fallos. Hay una sobre el caso Ycuá Bolaños. “Qué rápido se resolvió”, dicen con malicia…

–No. Acá no se resolvió absolutamente nada. Lo que ocurre es que cada ministro de la Corte tiene a su cargo el control de algunas direcciones. A mí me tocó la de Contaduría de los Tribunales. La contadora general de los Tribunales me dijo que ya había recibido tres intimaciones de la jueza que lleva el caso Ycuá Bolaños para que pague las indemnizaciones. Le pregunté cuál es el inconveniente para no pagar. Me dijo que era más de su sistema informático que de otra cosa y de unos embargos que estaban duplicados. Le pedí que depure los embargos y que se pague. Una orden judicial hay que cumplir.

–¿Cómo encuentra el campo para hacer el cambio que prometieron con el Dr. Ramírez Candia?

–Estamos peleando. Lo que ocurre es que eso es enfrentar una estructura que se funda en una mentalidad difícil de cambiar. Pero estamos en eso y no vamos a decaer en esa lucha.

–Ustedes promovieron la televisación de las sesiones de la Corte. ¿Eso está en marcha?

–Yo propuse oficialmente la televisación en mi audiencia pública ante el Consejo de la Magistratura para superar el secretismo en la Corte. El Dr. Ramírez apoyó totalmente la idea. Firmamos un documento que presentamos al pleno de la Corte y fue aprobado. En la última plenaria se trajo el presupuesto…

–¿Cuánto hay que invertir?

–Se dijo 3.500.000 guaraníes para comprar una fibra óptica o una cosa como esa. No sé cómo se está en materia de ejecución presupuestaria pero soy capaz de poner esa plata de mi bolsillo con tal de empezar.

–Usted sabrá que eligieron esta semana al nuevo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el oficialista Enrique Bacchetta. Su hermano es presidente del Consejo de la Magistratura. Para muchos es una desilusión que un órgano judicial caiga de nuevo en poder de los políticos…

–Desde la Corte no podemos hacer nada porque allá se hicieron las elecciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Yo creo que es una elección formalmente legítima. Habría que ver los resultados para definir si efectivamente se va a tener todavía esa influencia política a la que usted hace referencia o si se van a aggiornar. Hay que tener en cuenta que hay un movimiento a nivel nacional a favor de la transparencia y que sigue de cerca las conductas de los hombres públicos. El tiempo dirá en qué situación estamos.

–Hasta una ministra de la Corte, Gladys Bareiro, ayudó a la elección del político, en contradicción a la idea de que sean los magistrados los que administren esos órganos…

–Esa es una situación que en la última plenaria que tuvimos no se tocó. La Dra. Bareiro de Módica no tocó el tema ni dijo que se iba adelantar la elección (programada normalmente para la segunda quincena de diciembre). Probablemente en la plenaria ella dará la explicación sobre el sentido de su voto.

–Bacchetta y Bareiro ya eran miembros del Jurado en el tiempo de esos audios que escandalizaron a la ciudadanía…

–Cuando surgió el tema de los audios el presidente era el entonces senador González Daher. No era Bacchetta…

–Los dos eran miembros. Además da para desconfiar que es una maniobra para manejar la justicia.

–Esa inclinación viene de mucho tiempo atrás y es algo que hay que superar. La independencia de la justicia fue desde luego nuestra bandera para acceder a este cargo.

–Tampoco debe ser cómodo para los abogados que no están en condiciones de competir con ellos que tienen grandes estudios jurídicos y al mismo tiempo sus brazos en los tres poderes del Estado…

–Sí, esa es una preocupación que yo tuve hasta hace un mes cuando me eligieron. Generalmente, uno siempre quiere litigar en condiciones de igualdad. Pero también depende mucho de los magistrados. Acá se sabe quién puede ser más débil y quién no. También se sabe quiénes son los profesionales del derecho que transitan por una línea recta y otros no tanto, lastimosamente.

–Se le adjudica al nuevo presidente del Jurado nada menos que 37 conversaciones telefónicas con jueces y con 23 fiscales en un año. No habrá sido para alentarlos…

–Sin duda es una situación llamativa, pero tampoco podemos saber cuál fue el motivo de esos llamados. Sin duda es llamativo.

–Cuando cunde el rumor de que pusieron “un zorro para cuidar el gallinero” eso no trae mucho optimismo para el cambio…

–Vuelvo a reiterar. Hay que esperar a ver qué nos dice el tiempo. Yo no le veo tan preocupante a esa elección, sinceramente. No es algo que me preocupe. Es un proceso natural interno. Los tiempos cambiaron y la misma ciudadanía reacciona. El Paraguay está cambiando para bien. Yo veo con buenos ojos la preocupación de la ciudadanía por la administración de justicia. Yo confío en que a partir de ahora el Poder Judicial se va a poner los pantalones largos. Para mí, lo fundamental es la firmeza. Eso se enfrenta con personalidad y firmeza.

–¿Es muy ambicioso pedir que esta justicia copie a su similar de Brasil? Avalaron la destitución de una Presidenta (Dilma Rousseff) y la pena de cárcel para otro (Lula).

–Nosotros tenemos que transitar el mismo camino de ellos. Podemos seguir los pasos que se dieron en el Banco Central y la política económica. Usted se acordará que era una entidad maleable, sometida al poder político. Todos sabemos que eso ha cambiado radicalmente y el resultado es altamente auspicioso. Nuestra situación económica es bastante buena en cuanto a la macroeconomía. Eso todavía tiene que permear y llegar a la microeconomía. A lo que quiero llegar es que esa es una forma de institucionalizar las cosas para no estar más sometido a los vaivenes y las influencias. Percibo que estamos comenzando a andar. Esperamos que los que vengan a incorporarse próximamente sean innovadores y tengan esa visión que compartimos con el Dr. Ramírez Candia. Yo no creo que las cosas sean igual que antes.

–Bueno, por lo menos el Presidente de la República dijo que no le interesaba tener un amigo juez, aunque ahora tiene amigos que pueden decidir sobre los jueces…

–Yo creo que está cumpliendo. Yo puedo hablar del caso mío. Yo no lo conocía al Presidente de la República personalmente. Sin embargo, dio su acuerdo cuando el Senado me eligió. Además, quiero significar que todas las bancadas coincidieron en que sean electos los mejor posicionados en el concurso por la Corte. Creo que es la primera vez que ocurre. Eso a nosotros nos da un respaldo formidable. Nadie puede decir que hubo arreglos para llevar a gente que no tiene merecimiento a la Corte.

–¿Es cierto que su padre ya fue miembro de la Corte?

–Sí, él empezó la carrera de muy joven y llegó a la Corte muy joven también. Fue fiscal en lo civil, juez en lo civil, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil. Fue miembro de la Corte a los 35 años. Se retiró ya jubilado. Pasó a trabajar en la profesión y yo me inicié con él.

–¿Su nombre?

–Eugenio Jiménez. El falleció hace más de 20 años cuando yo tenía 36. Independientemente de haber sido magistrado, mi padre fue miembro de la comisión nacional de codificación. Era una brillante pléyade de juristas encabezados por el Dr. Luis De Gásperi. A ellos se debe que tengamos el código civil paraguayo. Aquí tengo el anteproyecto (muestra un libro antiguo) presentado por él Dr. De Gásperi con una dedicatoria a mi padre. Es de 1964. Para mí es una joya. Están todavía las anotaciones en manuscrito que hacía mi padre cuando trabajaba en las modificaciones.

–Antes se usaba el argentino…

–Exactamente. El trabajo que hicieron fue fundamental. Dio lugar a lo que es actualmente nuestro código civil. Es muy moderno.

–¿Nunca se le ocurrió ser ni juez hasta que se presentó a la Corte?

–Yo siempre tuve esa tendencia hacia la magistratura pero no veía las condiciones dadas para que yo pueda presentarme. Me presenté por primera vez cuando el presidente del Consejo era el Dr. Enrique Riera. Esa vez ya estuve en la terna…

–También enseña…

Soy catedrático de “Derecho Civil”. Tengo libros: “Derecho procesal civil”, “Lecciones de Derecho Comercial”, entre otros. Tengo la satisfacción de dar clases en la Universidad de Castilla La Mancha, en España. Yo reitero: quiero que la gente confíe en nosotros. Tengo una gran esperanza en el mejoramiento de la administración de justicia.

(Com ABC Color)