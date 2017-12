EUA RESPONSABILIZAM COREIA DO NORTE POR CIBERATAQUE WANNACRY

Washington garante ter evidências suficientes que confirmam que Pyongyang foi responsável pelo ataque. Ramsomware afetou centenas de milhares de computadores em maio e derrubou o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.

O governo dos Estados Unidos culpou publicamente a Coreia do Norte por um ciberataque que infectou centenas de milhares de computadores em todo o mundo em maio e prejudicou partes do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.

“Depois de uma investigação cuidadosa, os EUA hoje atribuem publicamente o enorme ciberataque WannaCry à Coreia do Norte”, afirmou Bossert. “Não fazemos essa alegação de forma leviana. Ela é baseada em evidências. Também não estamos sozinhos com nossas descobertas. Outros governos e empresas privadas concordam.”

“A Coreia do Norte tem agido especialmente mal por mais de uma década, e seu comportamento malicioso está crescendo de forma flagrante. O WannaCry foi indiscriminadamente imprudente”, escreveu Bossert.

O assessor disse que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, continuará com sua “estratégia de pressão máxima para conter a capacidade de Pyongyang de realizar ataques, sejam eles cibernéticos ou não”.

O ataque WannaCry atingiu mais de 150 países em maio e bloqueou documentos digitais, bancos de dados e outros arquivos, exigindo um pagamento por suas liberações.

O presidente da Microsoft, Brad Smith, disse que o roubo foi como se “os militares dos EUA tivessem tido alguns de seus mísseis Tomahawk roubados” e argumentou que as agências de inteligência deveriam divulgar tais vulnerabilidades em vez de escondê-las.

(Com dw)