EUA INVESTIGA O ALARME FALSO DE ATAQUE NUCLEAR QUE ATERRORIZOU O HAVAÍ

O erro fez a população acreditar por meia hora que mísseis da Coreia do Norte bombardeavam as ilhas

Às 08:07 da manhã no horário local, um número indeterminado de telefones móveis no Havaí recebeu a seguinte mensagem de texto do serviço de alertas oficial: “AMEAÇA DE MÍSSIL BALÍSTICO EM DIREÇÃO AO HAVAÍ. PROCURE ABRIGO IMEDIATAMENTE. ISTO NÃO É UMA SIMULAÇÃO”. Assim, em maiúsculas. O aviso também interrompeu a programação de televisão e rádio na mesma hora. Alguns alarmes antiaéreos também soaram, mas não a maioria.

A Agência de Emergências em Honolulu demorou 10 minutos para avisar que não havia nenhum míssil em direção às ilhas. Fez isso no Twitter. Depois vieram os anúncios por rádio e televisão. Até as 8h45 da manhã não tinha ainda enviado novo alerta a celulares para deter a histeria e o espanto. “O que aconteceu é totalmente inaceitável”, reconheceu o governador, David Ige, em uma coletiva de imprensa para explicar o que ocorreu.

Segundo a versão preliminar apresentada por Ige e por Vern Miyagi, o administrador da agência, um funcionário do serviço de emergências “apertou o botão errado” durante uma mudança de turno. Não há um procedimento automático para enviar os alertas. É um processo de dois passos, no qual o sistema avisa: “Tem certeza de que quer fazer isso?”. Há alguém à frente desse sistema de alertas 24 horas por dia, em três turnos. Mesmo assim, são feitos testes periódicos. Em uma troca de turno, o funcionário acreditou que estava fazendo um teste. Não se deu conta do erro até receber o alerta em seu próprio telefone.

Ige e Miyagi não disseram se será tomada alguma medida disciplinar contra a pessoa. “Isso não voltará a ocorrer”, disse o governador. A primeira medida foi mudar o protocolo de envio dos alertas. A partir de agora, terá de ser revisado por duas pessoas. A Comissão Federal de Comunicações, que tem a jurisdição sobre os serviços de emergência, anunciou uma investigação completa do fato.

Durante mais de meia hora de angústia, a reação da população deu uma ideia impactante do que seria um ataque real contra norte-americanos que nunca viveram essa ameaça. Stacey Bow contou à agência Reuters que acordou sua filha de 16 anos com a notícia e “ela ficou histérica, chorando”. Michael Barstis contou ao The Wall Street Journal que sua esposa e ele passaram esses minutos na sala, rezando em silêncio, abraçando e beijando seus filhos. “Alguém tem de pagar por isso”, disse Barstis.

Alguns dos melhores jogadores de golfe do mundo, que estavam em um hotel de Honolulu para participar de um torneio, tuitaram suas reações. “Estou embaixo de colchões enfiado na banheira com minha mulher, meu bebê e meus sogros”, tuitou John Peterson. “Por favor, Senhor, que a ameaça não seja real.” Não se via nada igual há décadas. O Havaí não tem abrigos nucleares.

O erro acontece exatamente no Havaí, o território dos Estados Unidos mais exposto a um possível ataque nuclear da Coreia do Norte, o que contribuiu para reforçar a credibilidade da ameaça.

