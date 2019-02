EUA E COREIA DO NORTE VALTARÃO A SE REUNIR ANTES DA NOVA CÚPULA ENTRE DONALD TRUMP E KIM JONG-UN

A reunião entre os dois líderes está marcada para 27 e 28 de fevereiro, no Vietnã

O enviado dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, concluiu nesta sexta-feira (8) uma visita de três dias a Pyongyang e concordou em voltar a se encontrar com um representante do governo norte-coreano antes da cúpula entre Donald Trump e Kim Jong-un.

A reunião entre os dois líderes está marcada para 27 e 28 de fevereiro, no Vietnã, segundo o próprio presidente dos EUA anunciou aos congressistas norte-americanos no discurso do Estado da União. Nesta sexta, Trump disse que o encontro será na cidade de Hanoi.

Biegun se reuniu entre quarta e sexta-feira com o enviado norte-coreano, Kim Hyok Chol, para tentar avançar nas negociações sobre “uma desnuclearização completa, a transformação das relações entre Estados Unidos e Coreia do Norte e a implantação de uma paz duradoura na península coreana”, declarou o Departamento de Estado em um comunicado.

Trump e Kim se encontraram pela primeira vez em junho do ano passado em Singapura. Foi a primeira reunião entre um presidente dos EUA no exercício da função e um líder norte-coreano. Na ocasião, Kim se comprometeu com a desnuclearizar a península coreana, mas ele ainda não adotou o que Washington vê como medidas concretas nesta direção.

Investigadores creem que regime continua programa nuclear

Apesar dos acenos do governo norte-americano, um relatório enviado ao Conselho de Segurança da ONU na terça-feira (5) acusou os programas de armas nucleares e mísseis balísticos da Coreia do Norte de permanecem intactos. O documento diz que Pyongyang usa aeroportos e outras instalações para proteger suas armas contra possíveis ataques.

As sanções contra o país asiático foram “ineficazes”, segundo os autores do documento ao qual a AFP teve acesso. O regime de Kim Jong Un adquiriu remessas ilegais de produtos petrolíferos, vendeu carvão, apesar da proibição imposta pela ONU, e violou um embargo de armas.

“O programa nuclear e de mísseis balísticos da República Popular Democrática da Coreia [Coreia do Norte] continua intacto”, informou o relatório.

Dias antes, o diretor nacional de Inteligência dos Estados Unidos, Dan Coats, disse ser improvável que a Coreia do Norte abra mão da capacidade de fabricar armas nucleares. A declaração levou Trump a rejeitar a avaliação e a criticá-la publicamente no Twitter.

(Com G1)