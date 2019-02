EUA ANUNCIAM QUE DDEIXARÃO DE SEGUIR PACTO SOBRE ARMAS NUCLEARES DE ALCANCE INTERMEDIÁRIO COM A RÚSSIA

Washington acusa Moscou de descumprir acordo de 1987 com o novo míssil russo Novator 9M729. Tratado proíbe os dois lados de instalar mísseis terrestres de alcance curto e intermediário na Europa

Os Estados Unidos vão suspender seu cumprimento do Tratado de Forças Nucleares Intermediárias com a Rússia neste sábado (2) e se retirarão do marco do acordo em seis meses se Moscou não encerrar sua suposta violação do pacto, disse o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, nesta sexta-feira (1º).

A Rússia nega a violação do tratado, que proíbe que os dois lados instalem mísseis terrestres de curto e médio alcance na Europa.

Washington acusa a Rússia há tempos de descumprir o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário de 1987, alegando que o novo míssil russo Novator 9M729, chamado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de SSC-8, viola o pacto, que proíbe os dois lados de instalarem mísseis terrestres de alcance curto e intermediário na Europa.

O que diz a Rússia?

A Rússia nega, dizendo que o alcance do míssil o exclui do tratado, acusando os EUA de inventarem um pretexto para se desligarem de um acordo que Washington quer abandonar de todo modo para desenvolver novos mísseis e rejeitando a exigência norte-americana de destruir o novo míssil.

“Nenhuma evidência, foto de satélite (…), testemunho” que prove uma eventual violação por parte da Rússia foi apresentada pelos americanos, insistiu Maria Zakharova, porta-voz da diplomacia russa ao canal público de televisão Rossia 1.

Em resposta, o Ministério de Relações Exteriores da Rússia afirmou que o Kremlin “tem direito de responder” à medida dos EUA e que está “surpreso” com a decisão do governo Trump. O governo russo também acusou os norte-americanos de lançarem mão de uma “estratégia para contornar obrigações” internacionais.

Não é uma questão de “culpa da Rússia (…), trata-se da estratégia dos Estados Unidos para contornar suas obrigações legais internacionais em diferentes áreas”, declarou Zakharova.

“Disseram: ‘nós não temos perguntas (a fazer), vocês só têm que destruir tudo'”, disse ela, salientando que a Rússia sempre esteve disponível para um “diálogo sobre o tratado INF”.

Negociações frustradas

Nesta quinta-feira a subsecretária de Estado para o Controle de Armas e a Segurança Internacional, Andrea Thompson, realizou as últimas conversas com o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov, em Pequim, antes do vencimento do prazo de 60 dias dado pelos EUA para Moscou voltar a respeitar o tratado.

Andrea e Ryabkov, que se encontraram nos bastidores da reunião de potências nucleares, disseram mais tarde que os dois países não conseguiram conciliar as diferenças.

Em uma

, Andrea adiantou que Washington, ao deixar de seguir o pacto já neste final de semana, permitiria aos militares de seu país começarem a desenvolver imediatamente seus próprios mísseis de alcance maior, se quiserem fazê-lo, aumentando a possibilidade de eles serem instalados em solo europeu.

“Poderemos fazer isso (suspender nossas obrigações do tratado) no dia 2 de fevereiro”, disse ela à Reuters, antes do anúncio de Pompeo.

A saída formal do acordo, uma vez informada, leva seis meses. “Depois também podemos realizar pesquisa e desenvolvimento e trabalhar nos sistemas que não pudemos usar por estarmos obedecendo o tratado”.

(Com G1)