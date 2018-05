ETAPA DO CICLOTURISMO SERÁ EM FOZ DO IGUAÇU NO DIA 20 DE MAIO

Foz do Iguaçu recebe a 3ª etapa do 6º Circuito Regional de Cicloturismo da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu. O evento será realizado no domingo dia 20 de maio.

O 6º Circuito Regional de Cicloturismo é uma promoção da Adetur (Agência de Desenvolvimento Turístico da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu), organização e realização das Prefeituras Municipais e Grupos de Ciclistas da Região, tem como patrocinadores oficiais a Itaipu Binacional, Audax, Sicredi e conta com o apoio do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu.

As inscrições estão abertas e poderão ser feitas no site da Adetur Cataratas e Caminhos:

www.adeturcataratasecaminhos.org.br/cicloturismo

O pagamento no boleto bancário de insccrição é até a terça-feira, dia 15 de maio, no valor de R$ 65,00. Os interessados em participar da etapa também podem se inscrever no dia do evento, sendo cobrado o valor de R$ 90,00.

Está incluso no valor da inscrição: café da manhã, distribuição de água antes e durante o percurso, carro de apoio durante o trajeto, seguro de acidentes pessoais e almoço no dia do evento.

O circuito contará com dois trajetos, sendo o maior de 45 quilômetros e o menor de 30 quilômetros. Ambos serão percorridos em estradas de chão, pedra irregular e asfalto. O grau de dificuldade dos trajetos é considerado moderado.

A largada ocorrerá no ICLI – Iate Clube Lago de Itaipu, de Foz do Iguaçu, a partir das 08h30min. A partir das 06h30min os participantes devem começar a chegar no local para confirmar a inscrição e tomar café da manhã. Às 12h está programado o almoço e o sorteio de diversos brindes, entre eles cinco bicicletas, onde duas bicicletas serão sorteadas exclusivamente entre os 500 primeiros inscritos, além de uma diária no Hotel das Cataratas, entre outros passeios.

De acordo com o presidente da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu, Luciano Castilha, os trajetos do Cicloturismo serão inéditos.

“A Itaipu Binacional nos abriu as portas e traçamos um trajeto magnífico, onde vamos percorrer o Refúgio Biológico de Itaipu, a Península Pomba Cuê, Península Limeira, lugares nunca pedalados em eventos. Nossa patrocinadora Audax vai estar com toda estrutura, equipe para tirar dúvidas, pista de demonstração, onde poderá ser feito teste drive nas bicicletas”, finaliza.

Mais informações com Luciano Castilha, através do telefone (45) 9 9976-0058, (45) 3578-2442 ou email: lucianocastilha@gmail.com e Daniel Barcelos (45) 9 9918-6626, (45) 2105-9664 ou email: danielbarcelos.foz@gmail.com.

(Com Assessoria)