ETAPA DE CICLOTURISMO TEM PÚBLICO RECORDE EM FOZ DO IGUAÇU

Foz do Iguaçu recebeu na manhã de ontem (08) 1.020 ciclistas do Brasil, Paraguai e Argentina. O número é recorde entre todas as etapas do Circuito Regional de Cicloturismo da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos do Lago de Itaipu.

“ Apesar das condições climáticas, conseguimos superar a expectativa de mil participantes. Foi um sucesso a etapa. Só temos a agradecer a todos os apoiadores”, disse o presidente da Associação de Ciclística Cataratas do Iguaçu, Luciano Castilha.

Participantes de seis estados, além de ciclistas dos países vizinhos, realizaram o trajeto com saída do Centro de Convenções até o mirante das Cataratas do Iguaçu, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, e com retorno ao mesmo local da largada. Ao todo foram percorridos 32 quilômetros.

O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, destacou que além da valorização de uma prática saudável em um dos cenários mais lindos do mundo, o evento também serviu para promover o turismo da região.

“Além do recorde de participantes, entre todas as etapas do cicloturismo regional, foi a primeira vez na história que o Parque Nacional do Iguaçu recebeu um número tão grande de ciclistas”, afirma Piolla. Segundo ele, o cicloturismo é um movimento sem volta, pois está vinculado não só ao esporte e ao turismo, mas, sobretudo, a um estilo de vida saudável.

A etapa de cicloturismo em Foz do Iguaçu foi uma promoção e realização da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu (ACCI) e da Agência de Desenvolvimento da Região Turística Cataratas e Caminhos (Adetur), com o apoio do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

Também foram parceiros estratégicos da iniciativa a Itaipu Binacional, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Parque Nacional do Iguaçu, a Cataratas S/A, o Fundo Iguaçu, a Infraero, o Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, o Hotel Belmond Cataratas e a Miami Bike, a Guarda Municipal, PRF e Força Verde, dentre outros.

A próxima etapa do Circuito Regional de Cicloturismo ocorrerá no próximo dia 29 em Santa Helena, Oeste do Paraná.

Privilégio

Carlos Eduardo, de Capanema, foi o primeiro a completar o percurso. Ele veio participar da etapa como treinamento para futuras competições. “ Foi um privilégio estar nesta etapa com um cenário espetacular”, disse o atleta.

Com PMFI