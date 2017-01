ESTUDANTES FAZEM TRABALHO VOLUNTÁRIO PARA PRESERVAR NASCENTES NO PARANÁ

Estudantes do Colégio Túlio de França, em União da Vitória, no sul do Paraná, estão fazendo um trabalho voluntário para garantir a preservação de nascentes de água na cidade. Os alunos do curso técnico de meio-ambiente percorrem propriedades rurais em busca das nascentes e, quando preciso, limpam os locais por onde a água brota de dentro da terra.

O trabalho envolve diversos alunos. Na propriedade da agricultora Renate Ihlenfeld, os estudantes ajudaram a limpar uma nascente que deságua no Rio Iguaçu, um dos mais importantes do Paraná. “A água é muito abundante aqui, nós temos bastante água. Mas o problema é que a nossa fonte de água está há muito tempo sem manutenção. Ela está aberta, sujeita aos animais que vêm aqui beber água e acaba sujando, poluindo essa água“, conta.

Felipe Lodi é um dos estudantes que participam do projeto. Além de colocar em prática os conhecimentos, ele ajuda uma vizinha, já que mora perto da propriedade de Renate. “A gente está fazendo um trabalho voluntário para colocar em prática os nossos conhecimentos“, diz.

O trabalho consiste principalmente na limpeza de toda a área no entorno da nascente. Os estudantes retiram o material orgânico, como folhas, plantas e até restos de animais quando há. Tudo é feito para evitar a contaminação da água. Eles também colocam pedras na nascente e cobrem com cimento feito com a própria terra do local, em vez de areia ou cal. Quando o trabalho termina, a água que era barrenta e com aspecto sujo passa a correr límpida. “Quando nós preservamos a nascente, nós levamos um fluxo de água limpa para o Rio Iguaçu, nos afluentes que vão chegar ao Rio Iguaçu, transformando o rio cada vez mais limpo. É um processo natural de limpeza do próprio Rio Iguaçu, por causa da poluição que ele sofre quando ele passa pelas cidades“, explica o professor Celso Marczal.

Com G1