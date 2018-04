ESTUDANTE BRASILEIRO É MORTO A FACADA EM UNIVERSIDADE DOS EUA

A família de João Souza (foto), que reside no Brasil, foi informada do caso, mas decidiu não se pronunciar.

Um estudante brasileiro foi morto a facadas na noite de segunda-feira, 16, na Universidade de Binghamton, em Nova York, nos Estados Unidos. João Souza, de 19 anos, cursava o primeiro ano de engenharia civil.

Segundo a Universidade de Binghamton, o crime ocorreu por volta das 22h30 (21h30, no horário de Brasília). Câmeras de segurança flagraram o suspeito deixando o dormitório de Souza e fugindo do campus. Ainda segundo a instituição, a polícia acredita que o crime tenha sido premeditado e que Souza era o alvo do suspeito.

No início da madrugada, um aluno identificado como Michael M. Roque, de 20 anos, foi detido como principal suspeito do crime. Ele foi encaminhado para a Prisão do Condado de Broome. O jovem nega participação no crime.

“Eu estou profundamente triste de informar o esfaqueamento que levou à morte de um de nossos estudantes, João Souza, de 19 anos, que cursava o primeiro ano de engenharia civil”, escreveu aos alunos o presidente da Universidade de Binghamton, Harvey Stenger. “Todo o campus lamenta por ele. Nossos pêzames aos amigos e familiares, além dos colegas de classe e professores.”

As aulas desta terça-feira foram canceladas, informou a Binghamton. A família de Souza, que reside no Brasil, foi informada do caso, mas decidiu não se pronunciar.

De acordo com o The New York Times, João Souza se formou no ano passado em um colégio de Rye Brooks, também no Estado de Nova York. Após o ataque, o brasileiro foi levado ainda com vida para um hospital na região, mas não sobreviveu aos ferimentos. É o segundo caso de homicídio de alunos da Universidade de Binghamton neste ano. Em março, a estudante de enfermagem Haley Anderson, 22, foi encontrada morta em sua residência.

