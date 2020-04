Estiagem: SECA REVELA TESOUROS DO RIO PARANÁ, EM FOZ DO IGUAÇU

Paisagem está diferente no Rio Paraná, em Foz do Iguaçu.

Jet-ski, kombi, placas antigas de veículos e centenas de relógios surgiram no trecho hoje seco do leito do Rio Paraná, o principal responsável pela energia gerada pela Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu.

A paisagem do rio, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, se transformou depois que o volume de água, acima da barragem da hidrelétrica, começou a cair. Na medição realizada em 8/4, o volume estava 42% abaixo do normal.

Na primeira semana de abril, a vazão do Rio Paraná, acima da hidrelétrica, era de cerca de 6,7 milhões de litros por segundo.

A menor quantidade de volume de água dos últimos oito anos, conforme a Itaipu Binacional.

Devido à estiagem, tudo o que estava no leito do Rio Paraná vem sendo revelado entre as pedras.

Cataratas do Iguaçu também registra baixa vazão histórica

(Com Zero Hora)