“Este Paraguay que soñamos y merecemos no lo construye uno solo”

Estuvieron Ramón Delgado, Nelson Mendoza y Roque Santa Cruz, “ídolos que llevaron el nombre de Paraguay a lo más alto.”

La presentación estuvo a cargo de la titular de la Secretaría de la Juventud, Magalí Cáceres, y Santi también compartió unas breves palabras antes de ceder la palestra a los invitados.

“El deporte forjó en mí valores como el respeto, la integridad, la solidaridad. Cuando el esfuerzo es colectivo no sirve de nada el talento individual”, comenzó diciendo el exministro de Hacienda.

Hizo un resumen de su experiencia en el rugby y tuvo palabras muy emotivas para Mendoza, Delgado y Santa Cruz.

“Es tan importante que cada uno pueda contribuir con su esfuerzo. El desafío es cómo poder transformar el país que tenemos desde el espacio donde actuamos”, añadió.

“Vivimos en una sociedad donde a veces es más fácil descalificar, hablar mal del otro. En las reuniones que participo, a veces, me piden reivindicar al político, al funcionario público”, agregó.

“Que está bien, pero, ¿por qué no empezamos a reivindicar a los paraguayos de bien, a los paraguayos que tienen grandes sueños indistintamente de sus creencias, del sector en el que actúa?”, cuestionó.

“¿Por qué no valorar al prójimo? No tenemos que tener problemas en hablar bien del otro, como tampoco debería haber para cuestionar al que obra mal, pero con la misma vehemencia hablemos bien de aquel que se esfuerza”, exhortó Santi.

Pidió celebrar el sacrificio, el éxito, “valoremos lo nuestro.”

“Este es el momento en que todos los paraguayos tenemos que vestir la Albirroja. Este Paraguay que soñamos y merecemos no lo va a construir una sola persona, sino todos nosotros”, sostuvo.

“Ese pequeño esfuerzo, de coraje, algunas veces un poquito de locura, pero este país nos necesita cada vez más unidos, cada vez más juntos”, finalizó Santi.

ROQUE

El futbolista Roque Santa Cruz compartió con los jóvenes el pensamiento de que el “cambio viene de cada uno de nosotros.”

“No podemos esperar que la gente en el poder haga todo por nosotros. Mientras más abiertos estemos al cambio, mejor utilizamos momentos difíciles para nuestro bien”, aseguró Roque.

Amplió admitiendo que “es difícil vencer y salir adelante si uno no cambia la perspectiva.”

“En el fútbol, las victorias duran muy poco. Festejás un poquito, pero luego viene el siguiente partido. El siguiente compromiso. Requiere mucho compromiso, uno tiene que trabajar, día tras día”, concluyó.

RAMÓN

Ya Ramón no se esforzó para contener su emoción y lloró. “El tenis me hizo recorrer el mundo pero no hay ninguno como este. Hay compatriotas que no tienen suficiente para subsistir y me llena de impotencia y tristeza. Cada uno de nosotros tenemos una obligación de aportar”, finalizó.

Com HOY