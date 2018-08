ESTADO TIENE 5.000 DEMANDAS

El nuevo procurador general de la República, Sergio Coscia, dijo que el Estado tiene que enfrentar 5.000 demandas y que se programarán reuniones para estudiar cada caso

“Hay 5.000 juicios contra el Estado y el Estado demandó aproximadamente 1.000”, dijo a ABC Cardinal el flamante procurador de la República. Afirmó que se está calendarizando reuniones para comprender cada caso.

Adelantó que el portal de la Procuraduría será actualizado y tendrá la información de lo que sucede en cada demanda que tiene el Estado. Será como un portal de noticias y estará disponible para toda la ciudadanía, garantizó.

Respecto al caso Metrobús, uno de los problemas más actuales a ser atendido, sostuvo que debe pactar una reunión con el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, para estudiar jurídicamente los alcances de los perjuicios causados en la ejecución del proyecto, quiénes lo causaron y el por qué de los retrasos.

Explicó que la Procuraduría es como un el estudio jurídico del Estado, es decir defiende los bienes patrimoniales y “ejercemos el rol de representación jurídica del Estado, también para aquellos ministerios que carecen de personería jurídica y coadyuvan con aquellas instituciones que si la tienen”.

Negociado de Helicópteros

Respecto a publicaciones de medios del Grupo Cartes, que lo involucran con el supuesto negociado de helicópteros para la Policía, dijo que “se probó que esa causa fue un invento, que los pliegos de bases y condiciones eran falsificados. Yo no fui parte del proceso, fui abogado defensor de los empresarios españoles que vendieron las máquinas. No existió el negociado y hay que darle un punto final a esa historia que la gente ya se cansó de escuchar”.

Producción de documentos no auténticos

Existe otra causa en el que los medios cartistas lo involucran y es por supuesta evasión. En este caso, explicó que no ha solicitado la devolución de créditos fiscales. “En esa causa los fiscales prácticamente actuaron como ‘trolls’ de Cartes, me imputaron por algo que no cometí. Me sobreseyeron definitivamente con la figura de criterio de oportunidad, a pedido de la Fiscalía, pero yo no admití el hecho, me sobreseyeron porque no participé del hecho punible. No pagué ninguna multa, el monto de G. 260 millones es por liquidación de impuestos”, explicó.

(Com ABC Color)