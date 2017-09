Estado oferece programas de educação ambiental para municípios

Os projetos e programas de educação ambiental do Paraná vão além das práticas dentro da sala de aula. No Estado, a coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sema) oferece cursos, palestras e workshops para sensibilizar todos os cidadãos da necessidade de preservar a fauna e a flora. Os cursos são disponibilizados para prefeituras, escolas e empresas.

O projeto é coordenado pela Secretaria e pelo grupo gestor da Política Estadual de Educação Ambiental, que é formado pelas secretarias de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Agricultura e do Abastecimento, da Saúde, da Educação e do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. As secretarias da Educação e do Ensino Superior atuam na educação ambiental formal, que é voltada para alunos, e as demais na informal, que é voltada para a comunidade em geral.

De acordo com a coordenadora de Educação Ambiental da Sema, Daniela Miranda, a ideia da coordenadoria é levar até as pessoas boas práticas para que elas despertem o censo de responsabilidade. “Tentamos sensibilizar as pessoas de que Educação Ambiental é um processo contínuo e que deve ser praticado por todos e não somente por alunos”, disse “Queremos chegar num nível de consciência que não haja mais necessidade de fazer mutirões para limpar nascentes de rio. Que o processo de não poluir seja natural”, declarou.

E para isso são promovidos os cursos. Há três temas base: gestão das bacias hidrográficas, direito dos animais e uso da bicicleta como meio de transporte alternativo, porém eles podem ser adaptados de acordo com o perfil do público. “Nós criamos, também, conteúdo específico quando há necessidade. Por exemplo o uso correto e sustentável dos agrotóxicos para um grupo de produtores rurais, se for o caso”, afirmou a coordenadora.

REFERÊNCIA NACIONAL – A política de educação ambiental do Paraná tem servido de modelo para outros estados do Brasil, segundo a coordenadora. Isso porque o Estado é um dos únicos do país a ter um grupo gestor que traça diretrizes e metas para que os programas e projetos de educação ambiental cheguem a todos os cidadãos. A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA), instituída pelo governador Beto Richa a pouco mais de 6 meses, reúne mais de 40 instituições com representantes de órgãos estaduais, governamentais e Comitês de Bacias. O grupo discute as diretrizes que, após analisadas, são encaminhadas para grupo gestor da Política Estadual de Educação Ambiental. Assim, as normas e metas estabelecidas pelo Estado são plausíveis e alinhadas com as necessidades da comunidade.

ACESSO FACILITADO – O acesso aos cursos, palestras e workshops é fácil. O interessado precisa encaminhar ofício à coordenadoria de educação ambiental manifestando interesse. “Seguimos uma agenda, mas temos espaço para todos”, disse Daniela.

Com AEN