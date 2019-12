ESTADO LIBERA VIADUTO DA AVENIDA COSTA E SILVA COM BR-277 PARA O TRÁFEGO

Obra no cruzamento da BR-277 com a Avenida Costa e Silva vai facilitar o acesso aos bairros e ao centro da cidade

O Governo do Estado liberou nesta sexta-feira (06) para o tráfego de veículos o novo viaduto da BR-277, em Foz do Iguaçu. A liberação, feita pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, aconteceu a partir das 16h, e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

A obra está localizada no Km 725 da rodovia federal, no cruzamento com a Avenida Costa e Silva. Sua extensão total é de um quilômetro, e compreendeu serviços de terraplenagem, drenagem, contenção, implantação das estruturas do viaduto, pavimentação, paisagismo, sinalização, e melhoria ambiental. O viaduto tem duas pistas e acostamento em cada sentido, em uma largura total de 22 metros. O investimento foi de R$ 18.447.152,33.

“Entregamos o viaduto de acesso à cidade. Essa obra começou em janeiro e liberamos 120 dias antes do cronograma original”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior. Segundo ele, é um sonho realizado para Foz do Iguaçu e um investimento fantástico. “Vamos construir o Estado mais inovador do País”, afirmou.

“Há décadas essa obra era aguardada. Cumprimento a equipe do DER por entregar antes do prazo, e com bom uso do dinheiro público, uma obra fantástica aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu”, destaca o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

As melhorias no cruzamento entre a rodovia e a avenida vão facilitar o acesso aos bairros da região Norte e ao centro da cidade. Ao mesmo tempo, o viaduto vai agilizar o tráfego pesado que segue rumo à fronteira.

Projeto

O projeto executivo de engenharia da obra foi doado ao DER/PR pelo Fundo Iguaçu, instituição sem fins lucrativos formada por entidades ligadas ao turismo da região.

(Com Portal da Cidade)