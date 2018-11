ESTADO LIBERA R$ 1,2 MILHÃO PARA CIRURGIAS DE CATARATA

Foi anunciada nesta sexta-feira (9) a liberação de R$ 1,2 milhão em recursos do Governo do Estado para a realização de 1.800 cirurgias de catarata na 15ª Regional de Saúde, que abrange 30 municípios da região de Maringá. A expectativa é de que mensalmente sejam feitas em média 200 cirurgias no Hospital São Lourenço, de Mandaguaçu. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, em Maringá.

O secretário Nardi disse que o mutirão foi viabilizado por meio de uma parceria com o Lions Clube de Maringá, que cedeu os equipamentos necessários para os procedimentos. Inicialmente, os materiais haviam sido destinados pela entidade ao Hospital Universitário de Maringá, mas não foram usados. Agora, os equipamentos foram realocados para o Hospital São Lourenço, de Mandaguaçu, que ficará responsável pelas cirurgias.

“Com os equipamentos cedidos pelo Lions e com esse recurso de R$ 1,2 milhão, vamos praticamente zerar a fila de cirurgias de catarata na região da 15ª Regional de Saúde. Nossa prioridade vai ser atender aqueles pacientes que já passaram por triagem e fizeram em seus municípios os exames preparatórios necessários. Queremos possibilitar a esses paranaenses uma visão clara e limpa”, disse o secretário.

Mutirão

As primeiras 40 cirurgias aconteceram já nesta sexta. A partir da próxima semana, o Hospital São Lourenço vai começar a avaliar os pacientes que esperam por cirurgias. Os procedimentos devem ser realizados nas sextas e sábados. A expectativa é realizar semanalmente 50 cirurgias. Na região de Maringá, existem cerca de 2 mil pessoas aguardando por esse tipo de cirurgia.

Acompanharam o evento o ex-ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros; o secretário de Estado da Fazenda, José Luiz Bovo; o presidente da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep) André Bovo; o diretor do Hospital São Lourenço, José Antônio Gargantini; a governadora do distrito LD-6 do Lions Clube, Jacira Martins; o diretor da 15ª Regional de Saúde, Antônio Carlos Bastiani, além de demais autoridades da região.

(Com AEN)