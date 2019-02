ESTADO FARÁ PROJETOS EXECUTIVOS PARA OBRAS EM PONTOS CRÍTICOS DA PR-323

O governador Carlos Massa Ratinho Junior reuniu-se nesta quarta-feira (6), em Umuarama, com lideranças e prefeitos do Noroeste para tratar da duplicação da PR-323 e anunciou a elaboração de projetos executivos para obras na rodovia

“Esse é um grande problema, a rodovia não tem projeto executivo e não se faz obra sem ele”, explicou o governador, completando que essa é uma das primeiras missões dadas para a Secretaria da Infraestrutura e Logística.

Segundo Ratinho Junior, o governo vai aplicar aproximadamente R$ 45 milhões para a elaboração de projetos de infraestrutura, entre eles o da PR-323. O anúncio foi feito durante encontro na Associação dos Municípios de Entre Rios, que teve a participação do secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

O secretário disse que a prioridade é elaborar projetos dos trechos mais críticos da rodovia, com terceiras faixas e duplicações. “Os projetos serão encaminhados nos próximos dias. Isso já está sendo tratado pelo Governo do Estado desde os primeiros dias da gestão”, afirmou Sandro Alex.

Considerada uma das rodovias mais importantes do Paraná, a PR-323 faz a principal ligação entre as regiões Norte e Noroeste e passa por várias cidades, além de proporcionar ligação com países do Mercosul e com o Centro-Oeste brasileiro.

“Ratinho Junior está cumprindo o compromisso de priorizar a obra na rodovia e encaminhar ações logo no início do mandato. Neste encontro manifestamos o reconhecimento a essa iniciativa”, disse o prefeito de Pérola, Darlan Scalco, presidente da Associação dos Municípios do Paraná.

“A segurança dos usuários e o desenvolvimento econômico do Paraná dependem da duplicação da PR-323”, disse ele. “Passa pela rodovia a produção das maiores cooperativas paranaenses, que enviam alimentos para diversas partes do mundo, além de produtos do Mato Grosso do Sul e até do Paraguai que seguem para o Porto de Paranaguá”, afirmou Scalco.

Cronograma

O governador destacou que a PR-323 já foi objeto de conversas com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, com quem teve audiência na semana passada, em Brasília. Segundo ele, o Estado vai montar um cronograma de investimento na PR-323 e também fazer um trabalho em parceria com o governo federal para discutir uma concessão da rodovia. “Vamos criar um cronograma para apresentar à sociedade de Umuarama”, afirmou.

O projeto integral prevê a duplicação da rodovia entre Maringá e Francisco Alves. Atualmente, foram iniciadas obras no trecho entre Doutor Camargo e Paiçandu, numa extensão é de 20,7 quilômetros.

O prefeito de Umuarama, Celso Luiz Pozzobom, lembrou que a duplicação da PR-323 já vem sendo discutida há anos e que já foram realizadas audiências públicas. “Agora temos a esperança de que com o pacto de Ratinho Junior com os prefeitos da Amerios a obra comece a andar. Ficamos surpresos com a informação que nos deu o governador de que ainda não há projeto executivo para a obra. Ele está disposto a contratar os projetos”, afirmou Pozzobom.

(Com AEN)