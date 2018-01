ESTADO ENTREGA 4 MIL VEÍCULOS PARA A SAÚDE DOS 399 MUNICÍPIOS

“Investimos R$ 179 milhões na ampliação da frota para a saúde”, afirmou Richa

Em sete anos, o Governo do Estado entregou cerca de 4 mil veículos para uso na área da saúde, para todos os 399 municípios do Paraná. São ambulâncias, vans, veículos para assistência farmacêutica e vigilância sanitária e micro-ônibus. “Os veículos são importante apoio aos profissionais que atuam na área, o que resulta em melhor atendimento à população”, afirmou o governador Beto Richa, ao entregar, nesta terça-feira (09), mais 50 automóveis para 41 cidades paranaenses.

“Investimos R$ 179 milhões na ampliação da frota para a saúde”, afirmou Richa na solenidade, realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com a presença de prefeitos, deputados e do secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto. De 2011 para cá, foram repassadas 1.000 ambulâncias a municípios, consórcios, hospitais e Siate – para melhorar o transporte de pacientes em situações de urgência.

Confira a lista de municípios contemplados com os 51 veículos

Adrianópolis; Antonina; Araruna; Barbosa Ferraz; Bela Vista da Caroba; Boa Esperança; Cambará; Cascavel; Cianorte; Cidade Gaucha; Colombo; Diamante d´Oeste; Diamante do Sul; Doutor Camargo; Itaipulândia; Janiópolis; Japurá; Luiziana; Mandirituba; Matinhos; Mercedes; Moreira Sales; Morretes; Paiçandu; Palmital; Paranacity; Paranaguá; Pérola; Pitanga; Querência do Norte; Quitandinha; Ramilândia; Rancho Alegre d´Oeste; Rondon; Santo Antonio do Caiua; São João do Ivaí; São Pedro do Paraná; Tomazina; União da Vitória; Verê e Xambrê.

