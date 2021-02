Esporte: VEREADOR MANINHO INDICA REVITALIZAÇÃO DE VÁRIAS ÁREAS ESPORTIVAS E NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL

Para o Porto Meira, Maninho pediu reformas e melhorias no Gustavão e construção de um novo campo

Com atuação destacada em defesa do esporte de Foz do Iguaçu, em especial para as comunidades dos bairros, o vereador Valdir de Souza Maninho iniciou a legislatura mostrando trabalho. Dentre as atividades, ele apresentou 18 indicações, várias para revitalização de áreas de lazer, além de manutenção, reformas e construção de novos campos de futebol. A primeira indicação no setor de esporte é a revitalização do campo de futebol Gustavo Dobrandino da Silva, mais conhecido como “Gustavão”, no Porto Meira. Para a mesma região, ele entrou com documento pedindo a construção de um novo campo de futebol, com toda estrutura necessária.

Reformas no Estádio Gustavão

No estádio Gustavão, o vereador Maninho solicita a troca do gramado, troca de iluminação, construção de arquibancadas e construção de banheiros masculino e feminino. “É um pedido da população iguaçuense que participa de torneios de futebol por esta região e também promover a prática de esportes e lazer para os cidadãos”.

A construção de arquibancadas se faz necessária, pois a maioria dos jogos contam com a participação das torcidas que, por sua vez, não possuem lugar para ficar, nem banheiros.

Novo campo no Porto Meira

Sobre um novo campo de futebol no Porto Meira, o vereador apresentou documento a ser enviado a prefeitura, indicando que o prefeito determine à Secretaria competente a realização de estudo que viabilize a construção de um campo de futebol, com toda estrutura necessária, com gramado, arquibancadas, iluminação, banheiros, cabine técnica e bancos de reservas, na região do Bairro Porto Meira.

Maninho como local uma ampla área localizada no fim da Rua Francisco Antonio Moreira, nas proximidades da Avenida Javier Koelbl e ao CENSE – Centro de Socioeducação de Foz do Iguaçu.

Regiões de Três Lagoas e Vila C

Com as indicações, Maninho solicitou espaços esportivos para várias outras regiões. Uma delas é a construção de uma área para a prática de esportes e lazer no antigo Loteamento Residencial Lagoa Dourada, no Bairro Três Lagoas.

Também pediu a troca da iluminação do campo de futebol localizado na Avenida João Riccieri Maran, no Bairro Três Lagoas, próximo aos Pesque e Pagues da região. Outra indicação é a revitalização do campo de futebol localizado entre a Rua Engenho Novo e Avenida Araucária, no Bairro Três Bandeiras.

Além disso, Maninho indicou, via documento a ser enviado da Câmara ao Prefeito Municipal, a revitalização do campo de futebol da Vila C, localizado entre as ruas Recife, “N”, João Pessoa e Rua “O”, com instalação de iluminação, arquibancadas, bancos de reservas e banheiros públicos. Segundo Maninho, é um bairro de grande porte na cidade de Foz do Iguaçu, onde diversos times usam o mesmo campo para torneios e escolinha de futebol.

Outras indicações para áreas esportivas

As indicações apresentadas por Maninho que oficializam a reivindicação perante o Poder Público incluem outros espaços esportivos, vários deles como:

Revitalização do campo de futebol localizado entre a Rua João Goulart e Rua da República, no Bairro Centro Cívico;

Revitalização do campo de futebol localizado na Rua Dirceu Pastorello, na Área Rural;

Revitalização do campo de futebol e da quadra de esportes localizados entre a Rua Carijós e a Rua Marajoaras, no Bairro Maracanã;

Revitalização do campo de futebol localizado nas proximidades da Avenida Silvio Américo Sasdelli e Avenida Brodosqui, no Bairro Itaipu A;

Revitalização do campo de futebol localizado próximo à Rua Guarapari, no Bairro Panorama;

Revitalização do campo de futebol localizado próximo à Praça da Bíblia, entre a Avenida Pôr do Sol e a Rua Parnaíba, no Bairro Campos do Iguaçu.